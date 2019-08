Test Medicina 2019: assegnato, prenotato o idoneo, cosa significa e cosa fare?

Graduatoria nazionale test di Medicina 2019

Tanti studenti si stanno preparando per le prove di ingresso di settembre.La prova più attesa è sicuramente quella, in programma il 3 settembre, seguita a ruota dal test per Veterinaria e Architettura , il 4 e il 5 settembre, tutti corsi a numero chiuso a livello ministeriale.Tra i più temuti anche i test per Professioni Sanitarie (11 settembre), e gli altri corsi ad accesso programmato locale.In questo articolo vi spiegheremo come leggere la graduatoria nazionale attesa per il primo ottobre e cosa significa se, accanto al vostro nome e alla sede universitaria,Guarda anche:Una volta completati i test, bisognerà attendere la, a patto di aver totalizzato il punteggio minimo per essere decretato, cioè i 20 punti stabiliti dal Miur.Laè unica per tutte le università. Ne avremo, dunque, una per medicina, un’altra per veterinaria e così via. Con quale criterio viene stilata la graduatoria?Ogni quesito dei 60 proposti vale 1,5 punti in caso di risposta esatta, 0 punti in caso di risposta mancante, -0,25 punti in caso di risposta errata. Il massimo punteggio ottenibile è di 90 punti.I candidati, alla luce del punteggio ottenuto, saranno inseriti. Più alto è il punteggio, più è probabile venire inseriti nel numero di posti disponibili per l'università di prima scelta, se si è riusciti a battere la concorrenza.Chi si colloca nei primi posti sarà più tranquillo, avendo ottenuto il punteggio utile per conquistare un posto nella sede preferita.. Entro 4 giorni dovrà formalizzare l’immatricolazione. Se non dovesse farlo entro il tempo stabilito scatterà l’eliminazione dalla graduatoria e si procederà con lo scorrimento dei posti.Lo studente, in fase di iscrizione, può avere inserito diverse facoltà (anzi ha un numero illimitato di preferenze).e ha due opzioni:Pertanto il prenotato dovrà aspettare lo scorrimento (il primo avverrà il 9 ottobre) e attendere la data delle nuove assegnazioni. In caso di assegnazione dovrà, entro 4 giorni, procedere all’immatricolazione.Poi c’è anche l’idoneo, cioè colui che ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 (il minimo per entrare in graduatoria), ma che non risulta né assegnato né prenotato.Di solito sono coloro posizionati agli ultimi posti della graduatoria.In questo caso l'idoneo può aspettare gli scorrimenti di graduatoria nell'eventualità si liberi un posto in una delle sedi scelte al momento dell'iscrizione, passando così allo stato di prenotato.