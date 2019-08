Test medicina 2019, la strategia più efficace per superarlo

Il test Medicina 2019

Si avvicina la data del 3 settembre per gli aspiranti camici bianchi. Irappresentano uno scoglio durissimo per tanti studenti. La preparazione, dunque, deve essere ottimale: la concorrenza è spietata. Qual è la quindi la strategia più efficaceLa risposta più semplice e immediata sarebbe quella di studiare, ma non basta. Ore e ore sui libri non sono sufficienti per superare le prove di ammissione. Occorre esercitarsi, familiarizzare con le formule e le domande per non cadere negli infiniti tranelli che si nascondono nelle domande.Guarda anche:Il, lo ricordiamo, è composto da 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta. Si avranno a disposizione 100 minuti per terminare la prova e ogni risposta esatta sarà valutata 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti.Le domande saranno così suddivise:Elisabetta Galli, Dottore di Ricerca in Giurisprudenza, consulente aziendale e formatore strategico che ha recentemente realizzato il volume “Prepararsi ai test universitari: il metodo rivoluzionario per affrontarli e superarli” insieme a Matteo Salvo, ha stilato una top 5 di consigli pratici per affrontare nel modo più efficace le prove. Vediamoli insieme:Il primo consiglio è il più semplice e forse banale, ma tanti lo sottovalutano: quello di leggere con attenzione il bando. Lì, infatti, troviamo tutte le informazioni fondamentali: dalla data della prova, alle somme da pagare per iscrizione, alle regole di comportamento da tenere, ai documenti da portare fino alle informazioni sulla pubblicazione dei risultati. Questo, per evitare di vedersi compromessa la prova per una banale distrazione.Il secondo consiglio utile è quello di stilare un cronoprogramma, cioè pianificare le attività di studio tramite un'agenda e magari condividerle con i colleghi con i quali si studiare. Annotarsi tutto, soprattutto il ripasso al fine di condurre il ricordo sul breve-lungo-termine.Il terzo consiglio è quello di curare i dettagli, di fare attenzione ad ogni minima sfumatura per evitare errori e conseguente penalizzazione. Se lo studio universitario richiede una visione d'insieme, per la preparazione alle prove d'ammissione è invece necessario uno studio particolareggiato, vista la natura del questionario, basato su quiz a risposta multipla.La quarta dritta riguarda le tecniche di memoria: è possibile accelerare il processo di apprendimento attraverso delle strategie particolari che rendono più facile e veloce ricordare le nozione. Una di queste, è la conversione fonetica, o l'associazione per immagini. Per un'ottimizzazione dello studio, il consiglio è quello di utilizzare tecniche di memoria ad hoc per le diverse materie.L'ultimo consiglio, invece, riguarda l'uso mappe mentali e la possibilità, attraverso questo metodo, di riepilogare in modo semplice ed efficace tutte le informazioni per studiare in modo veloce nei giorni precedenti la prova.