Test Medicina 2019, i consigli dell'ultim'ora per superarlo

Test Medicina 2019, come si svolge

Test medicina, consigli dell'ultima ora

Si deve portare il documento di identità valido (passaporto o carta d'identità). Bisogna portare anche la ricevuta d’iscrizione, che attesta il pagamento della quota di partecipazione.

Cosa non portare? Non bisogna portare con sé qualsiasi dispositivo elettronico (cellulare, tablet, smartwatch…), bigliettini, manuali, fotocopie, libri di testo, appunti e riassunti.

Dopo aver ripassato per bene la teoria ed essersi allenati con i quesiti di logica, nelle ultime ore sarà fondamentale passare alle simulazioni dei test. In vista della prova di domani è necessario intensificare cercando di svolgere le simulazioni delle prove entro i 100 minuti stabiliti dal Miur.

Se possibile è consigliabile memorizzare domande e risposte esatte delle simulazioni che si sono svolte. Infatti i quesiti della prova ufficiale potrebbero essere simili e dunque risulta utile memorizzare le domande (con le relative risposte) più complicate a cui rispondere.

Tutto questo, però, bisogna farlo senza affannarsi inutilmente. Il più è fatto e dunque è altamente consigliabile arrivare il giorno delle prove con freschezza mentale oltre che fisica. Dunque evitare di fare le ore piccole nella sera prima e curate anche l'alimentazione per arrivare carichi all'appuntamento di domani.

Domani, martedì 3 settembre, in tutta Italia si svolgono le prove nazionali per l’ammissione ai corsi universitari ine Protesi dentaria. I test Medicina 2019 per l’anno accademico 2019-2020 si tengono in tutto il Paese nella stessa data, con le stesse domande, con correzione centralizzata e graduatoria unica.Per quanto riguarda il, la cultura generale avrà maggiore spazio rispetto al passato: passa da 2 a 12 quiz. Le domande di logica, al contrario, vengono ridotte da 20 a 10. Invariato il numero di quesiti per le altre materie: 8 per matematica e fisica, 12 per chimica, 18 per biologia. Per rispondere alle 60 domande del test di Medicina, i candidati hanno a disposizione 100 minuti.La correzione dei test è centralizzata. Ogni risposta esatta riconosce 1,5 punti, mentre una risposta sbagliata costituisce una penalità di 0,4 punti. In caso di risposta omessa, non viene attribuito nessun punteggio. Per essere ritenuti idonei ed essere inseriti nella graduatoria nazionale, è necessario aver conquistato almeno 20 punti.Ci siamo, manca davvero poco. Cosa si può portare il giorno della prova? Cosa è vietato? Quali consigli si possono dare in vista