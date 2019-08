Test medicina 2019: cosa è vietato portare

Libri, giornali e appunti: niente carta sul banco.

Fogli e fogli protocollo: per appuntare e fare calcoli potete usare il foglio del questionario, attenti però a non scarabocchiare in alcun modo il foglio risposte.

Penna: la penna vi sarà fornita dalla commissione.

Dispositivi tecnologici: tablet, smartphone, pc, smartwatch sono assolutamente vietati e rischiano di fare invalidare la prova.

La calcolatrice: ad oggi anche questa non è ammessa. Purtroppo, dovrete fare i calcoli a mano!

Test medicina 2019: cosa è possibile portare

Carta di identità: niente tessera sanitaria, ma un documento di riconoscimento in corso di validità è quello che dovete avere per forza con voi. Oltre la carta di identità andrà bene anche il passaporto.

Ricevute di pagamento e di iscrizione: da tenere sempre dentro il vostro portafoglio in modo da poterlo mostrare all'occorrenza. Parliamo in sostanza della ricevuta dell’avvenuta iscrizione sul sito Universitaly e del pagamento.

Orologio: alcuni ragazzi non lo portano perché pensano ci sia in aula. Sicuramente lo troverai, ma averlo accanto è meglio per tenere sotto controllo la situazione.

Acqua e cibo: il famoso kit di sopravvivenza. In poco più di un'ora e mezza magari non consumerai niente, ma meglio portare qualcosa dietro, specie l'acqua.

