Test medicina 2019: quanto tempo a disposizione e come gestirlo

Lasciare da parte i quesiti più difficili per lasciarli al termine della prova, portandosi avanti con i quesiti più alla vostra portata, è un'usanza vecchia ma sempre utile. Anche per chi affronterà il test di medicina 2019 il tempo sarà preziosissimo. Non tutti gli studenti sono in grado di gestire al meglio i minuti a disposizione. Qualcuno si dilunga su un argomento, uno su un altro e così via. Anche perché i commissari sono abbastanza rigidi su questo: se è ora di consegnare non si fanno sconti a nessuno. Ecco come gestire al meglio il tempo a disposizione per la prova di medicina 2019.

Il test di ammissione di Medicina 2019: quesiti e domande

. A disposizione ci sono. Badate a mettere un orologio accanto a voi o comunque di tenerlo al polso per non perdere di vista lo scorrere del tempo (in genere ci sono quelli appesi al muro della classe, ma quante volte non sono funzionanti?).

Test di Medicina 2019: come gestire il tempo a disposizione

Facendo un rapido calcolo, avreteper rispondere a ciascuna domanda il giorno del. Ricordate comunque che è necessario leggere bene le domande e non essere frettolosi. Chiaramente ogni studente ha la propria tecnica per organizzarsi al meglio. Ecco un esempio classico di come gestire i minuti preziosi:

1 step: i quesiti più facili Leggendo troverete subito quali sono le domande a cui saprete rispondere senza problemi. Dividete così: 10 minuti per la lettura e altri 15 per rispondere e togliersi di torno i quiz sui quali si sa argomentare.

2 step: gli altri quesiti Dedica a questo passaggio un altro quarto d'ora. Si tratta di quelle domande un po' più lunghe per cui c'è bisogno di ragionare. Ma state attenti: rispondete solo se siete certi di non aver sbagliato.

3 step: ricontrollare Con lo step di prima sarete arrivati già a quota 35 quesiti. Quindi ora che fare? In una decina di minuti è bene ricontrollare e, se vi accorgete di aver sbagliato qualcosa, correggete.

4 step: gli ultimi quesiti La fase finale è quella dedicata alle domande più ostiche. Avete abbastanza tempo per farli e pensare. In questo modo sarete certi di aver racimolato un buon numero di punteggi e potete dedicarvi per collezionarne altri. Ultimissimi dieci minuti: rileggete a mente con attenzione e compilate il foglio risposte.

Serena Santoli