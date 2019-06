Posti disponibili Medicina 2019: le sedi e i posti per ogni ateneo

Posti disponibili medicina 2019: tabella degli atenei

Uscito ilper le immatricolazioni al corso di. I posti medicina 2019 sono, in totale, 11.568 (erano 9.779 lo scorso anno) e quelli per Odontoiatria sono 1.133 (erano 1.096). Ogni anno migliaia e migliaia di aspiranti medici si iscrivono per sostenere il test Medicina Ilsopra citato comprende anche i corsi proposti negli atenei privati come il San Raffaele e la Cattolica di Milano, oppure il Campus Biomedico di Roma. Le modalità, i contenuti del test ingresso e isono definiti con Decreto del Miur. Ilsi riferisce, ovviamente, alle università che partecipano alla graduatoria nazionale e, per il solo corso di Medicina, include i posti riservati agli studenti stranieri non soggiornanti in Italia che, se vacanti, possono essere utilizzati.Il decreto per Medicina e Chirurgia passa ora al Ministero della Salute, per essere controfirmato dalla Ministra Giulia Grillo. Il ministro dell'Istruzione Bussetti ha affermato: “Su Medicina e Odontoiatria questo Governo sta mantenendo le promesse fatte, portando avanti un’azione strategica, sia nell’interesse dei nostri giovani che del Paese - dichiara il Ministro Marco Bussetti -. Abbiamo aumentato i posti a disposizione degli studenti universitari e continueremo a lavorare in questa direzione. L’Italia ha bisogno di medici, dobbiamo colmare questo vuoto. Chiaramente, è importante che a questo corrisponda anche un incremento delle borse di specializzazione mediche. Ed è per questo che ci siamo mossi su questo fronte. Abbiamo aumentato le borse già a partire dallo scorso anno e anche quest’anno abbiamo incrementato le risorse di cento milioni in Legge di bilancio per finanziare nuovi contratti di formazione. Non ha alcuna utilità avere più laureati se poi non si specializzano e non possono esercitare. Inoltre, siamo impegnati insieme al Ministero della Salute, agli Atenei e alle Regioni in una riforma del modello di ammissione ai corsi. È richiesta da anni, è stata molto dibattuta e adesso vogliamo arrivare alle risposte attese”.rispetto a quelli dell'anno scorso.. Crescono anche rispetto al 2017 e 2016, quando erano rispettivamente 9.100 e 9.224.Il Miur non ha ancora pubblicato l'apposito decreto ministeriale con i posti disponibili per Medicina per ogni università italiana. Sono più di 50 le sedi universitarie dove tentare la prova di ammissione e tentare di conquistare un posto in facoltà. Aspettiamo la pubblicazione della tabella per pubblicarla: l'articolo è in aggiornamento.