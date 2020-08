Test Architettura 2020: cosa studiare per la prova

Test di architettura 2020: come è strutturata la prova

8 domande di cultura generale;

6 domande di ragionamento logico;

12 domande di storia;

6 domande di disegno e rappresentazione;

8 domande di fisica e matematica.

Cosa studiare per il test d’ingresso architettura 2020

Cultura generale e ragionamento logico : viene verificata la capacità di utilizzare la lingua italiana correttamente e nei diversi contesti. I quesiti trattano di: testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei; testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; risoluzione di problemi che richiedono l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

: viene verificata la capacità di utilizzare la lingua italiana correttamente e nei diversi contesti. I quesiti trattano di: testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei; testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; risoluzione di problemi che richiedono l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Storia : accertamento di coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico. Si accertano anche le conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere architettoniche o correnti artistiche).

: accertamento di coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico. Si accertano anche le conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere architettoniche o correnti artistiche). Disegno e rappresentazione : si verificano le capacità di analizzare grafici, disegni e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato; nozioni di base relative alla rappresentazione.

: si verificano le capacità di analizzare grafici, disegni e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato; nozioni di base relative alla rappresentazione. Matematica e fisica: verifica le conoscenze delle possibili matricole in ambito di insiemi numerici e calcolo aritmetico (tra cui numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza); calcolo algebrico, geometria euclidea; fondamenti di geometria analitica; fondamenti di probabilità e statistica; elementi di trigonometria; nozioni elementari sui principi della meccanica (definizione delle grandezze fisiche fondamentali ,legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione); fondamenti di Statica e nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico,dilatazione dei corpi); nozioni elementari di Elettrostatica ed Elettrodinamica (tra cui legge di Coulomb, campo e potenziale elettrico, condensatori, condensatori in serie e in parallelo, corrente continua, resistenza elettrica, legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo).

