Università, la S.Anna di Pisa quarta al mondo tra gli atenei 'giovani'

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa tra le top 5 università migliori del mondo

Nonostante i primi mesi di questo 2020 siano stati molto duri a causa della pandemia da Covid-19 che si è abbattuta su moltissimi paesi,, e come ogni anno è stato pubblicato anche. L’analisi è portata avanti ogni anno dalla, che oltre a pubblicare il ranking sulle migliori Università, ha da qualche anno aggiuntoE quest’anno c’è una new entry nella top 5 di questa classifica: infatti,, posizionandosi al quarto posto, dopo che l’anno scorso aveva scalato la classifica. Un successo senza precedenti per un ateneo italiano, e ovviamente il miglior risultato di sempre all’interno del. L’ateneo toscano, superato solamente dalla terza classificata,. In cima alla classifica troviamo invece: la, e al secondo posto laL’annuncio di questo risultato così importante, che si è svolta in diretta mondiale sotto forma di, con la partecipazione, tra gli altri illustri rettori, anche di. "È un risultato davvero significativo - commenta Sabina Nuti ai microfoni dell’Ansa - di cui siamo fieri. La Scuola Superiore Sant'Anna è un ateneo giovane perché conta poco più di 30 di vita ma è giovane anche per la composizione del suo corpo docente, dove i ricercatori e assegnisti contribuiscono con il loro impegno ed entusiasmo ai risultati eccellenti nel campo della ricerca e della formazione. Questo risultato ci responsabilizza ancora di più nel nostro lavoro nell'ambito del sistema universitario italiano al servizio del Paese".Il ranking sullestilato dalla rivista Times Higher Education, ma, con minore enfasi sui sondaggi di reputazione e più sui fattori quali produttività della ricerca, rapporti personale-studenti, reddito istituzionale e istituzione dei dottorati, e inoltre vengono valutati anche aspetti come(attraverso il numero e il "peso" delle pubblicazioni e il relativo numero di citazioni),