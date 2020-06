Università, Manfredi: entro 14 settembre riprendono lezioni in presenza

Quando riprendono le lezioni universitarie?

Turni all’università per settembre: chi inizierà?

Le Università, insieme alle altre strutture scolastiche,, in seguito alla pandemia che si è abbattuta sul mondo proprio dai primi mesi del 2020. Quindi si è andati avanti, spostando persino i sistemi di valutazione online,Tuttavia in moltissimi si chiedono quando sarà possibile riprendere: ebbene a queste domande. Scopriamo insieme cos’ha detto.Anche se gli atenei conservanosul piano dell’organizzazione delle proprie lezioni, soprattutto alla luce della pandemia che sta scemando pian piano,, l’ha dichiarato a Rai Radio1 durante la trasmissione "Un giorno da pecora", Gaetano Manfredi, il Ministro dell’Università. “Entro il 14 settembre tutte le università riprenderanno le lezioni in presenza”, con queste parole Manfredi inizia adegli universitari. Dunque, alla domanda “Gli atenei sono pronti per aprire a settembre?” la risposta di Manfredi è stata “Sì, la didattica a distanza è andata molto bene mantenendo lo stesso numero di esami e laurea degli scorsi anni, ma bisogna tornare in presenza perché la formazione in aula è molto più efficace. E ci sono fasce di studenti da privilegiare qualora fosse necessario fare turni.”Ovviamente la possibilitàper gli studenti ha attirato l’attenzione di tutti i ragazzi all’ascolto, e proprio per questoquali saranno gli studenti a rientrare per primi in classe: “Le matricole: si tratta dei ragazzi che vengono dalla scuola superiore e non entrano in un’aula da marzo. Non hanno mai visto un’aula universitaria e saranno i primi a poter rientrare.”Tuttavia, quindi per il momento è bene rimanere all’erta per captare eventuali news.