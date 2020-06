Professioni sanitarie, ecco le 5 professioni che fanno trovare più lavoro

Rapporto di AlmaLaurea 2020: Professioni sanitarie in crescita gli occupati a un anno dalla laurea

Quali sono le Professioni Sanitarie che danno più lavoro?

Anche se i primi mesi di questo 2020a causa della pandemia da Covid-19 che si è abbattuta su moltissimi paesi,nonostante le condizioni tanto avverse che si è trovato ad affrontare. La pandemia ha costrettoMa, nonostante tutto arrivano segnali incoraggianti dalle Università italiane, e: a svelarlo, come ogni anno, è stato. Scopriamo insieme cosa dicono quest’anno i loro dati.L’ultimo rapporto di, pubblicato qualche giorno fa e presentato presso il Ministero dell'Università e Ricerca, pone in primo piano. Infatti, anche solo rispetto all’anno precedente, il loro tasso di occupazione cresce di un 6% arrivando così a un, una percentuale pari a quasi il doppio della media del 37,8% di tutte le altre aree. Ma scopriamone qualcosa in più.E se in generale il trend di laureati in Professioni Sanitarie che hanno trovato lavoro a un anno dal conseguimento della loro laurea è già molto positivo di per sé,. Nella top 3, con percentuali davvero altissime troviamo:Ma anche le altre due professioni sanitarie fuori dal podio raggiungono percentuali invidiabili, infatti, dopo l'igienista dentale, troviamo. Interessante vedere come questi siano: “quasi tutti profili che operano prevalentemente come liberi professionisti - sottolinea Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - si tratta quindi di professioni non toccate dal blocco delle assunzioni degli ultimi anni nel pubblico impiego”.