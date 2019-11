Guerre di successione spagnola, austriaca e polacca

Luigi XIV considerato il Re Sole è nato nel 1638 ed è morto nel 1715. Ha fatto l'Editto di fontainebleau dove vieta il culto degli ugonotti. Durante Luigi XIV avvengono le guerre di successione: la guerra di successione spagnola avviene nel 1702 finisce nel 1713, il ramo degli Asburgo di spagna si esaurisce, così si contendono il trono gli Asburgo d'Austria e Luigi XIV, che erano sposati con le sorelle del re di Spagna. Infatti Luigi appoggia la candidatura di suo nipote Filippo D'Angiò. Si apre così la guerra di successione tra Francia e Spagna alleate contro Austria e Inghilterra che finisce con la pace di Utrecht 1713 e di Rostardt 1714. Con le quali paci Filippo V inaugurando la dinastia dei Borboni di spagna, rinuncia così al regno di Francia mentre il Ducato di Milano passa all'Austria.il successore di Luigi XV (1715 1774) continua a governare in maniera accentrata e a perseguitare gli ugonotti. Luigi XV viene coinvolto nella guerra di successione austriaca (1740-1748). Carlo V d'Asburgo sovrano d'Austria muore senza eredi maschi anche se con la prammatica sanzione aveva già stabilito come successore Maria Teresa, Figlia. La Spagna, Francia, Russia non accettano queste scelte quindi si apre la guerra: l'Austria è sostenuta dalla gran Bretagna, alla fine si arriva alla pace di Aquisgrana (1748) : Maria Teresa diventa imperatrice insieme al marito Francesco I. Dopo questa pace risulta l'Italia divisa tra Austria, Milano, gran ducato Toscano, Piacenza, Parma e Spagna in quanto gli austriaci rinunciano alla Sicilia e Napoli che passano al figlio di Filippo V, Carlo di Borbone.Poi abbiamo la guerra di successione spagnola: alla morte del re (1738) abbiamo la pace di Vienna e il Gran ducato di Toscana passa ai Lorena.Con la guerra di successione polacca e austriaca, i Savoia ampliano i territori verso la Lombardia e già in precedenza aveva ottenuto la Sardegna in cambio della Sicilia (1720).