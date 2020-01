Michelangelo - Affresco della volta della Cappella Sistina

Affresco della Cappella Sistina

Papa Giulio II affidò nel 1508 l’incarico di affrescare la Cappella Sistina. Michelangelo era inizialmente riluttante ad accettare l’incarico, considerandosi più uno scultore che un pittore. La volta viene realizzata anche che grazie alla presenza di elementi architettonici fittizi che contribuiscono a dare un forte realismo e illusione prospettica.La volta si presenta attraversata da arconi che corrono al di sopra di una cornice che a sua volta è collocata al di sopra delle vele triangolari. Gli arconi e la cornice rappresentano scene della Genesi. Cinque arconi sono di dimensioni minori perché circondati da rappresentazioni di Ignudi (corpi umani nudi) che reggono appunto 5 medaglioni con rappresentazioni di scene bibliche. Nelle vele triangolari e nelle lunette (spazi fra le vele triangolari) sono rappresentate le scene degli Antenati di Cristo tratte dal Vangelo di Matteo.Nei pennacchi angolari invece vengono mostrate le scene che portarono alla salvezza di Israele in pericolo. La Cappella venne restaurata, non senza polemiche, nel corso degli anni 80, perché offuscata da anni ed anni di uso di candele. Una delle raffigurazioni più conosciute è quella della Creazione di Adamo. Dio, circondato da angeli, ha una veste violaceo a simboleggiare il cervello e la mente razionale, a sinistra Adamo, che tende la mano sinistra a quella destra di Dio senza però riuscire a toccarla. Nella perfezione del corpo di Adamo e in quelli degli Ignudi emerge il concetto di bellezza del corpo umano, maestoso e atletico, di Michelangelo.