Arte del XVIII secolo

Il 18° secolo è un secolo spaccato a metà, la prima metà è caratterizzata dall’esasperazione del linguaggio barocco, il rococo, e la seconda metà, nella quale si verificarono varie rivoluzioni, come quella industriale che ha permesso da un lato che la popolazione aumentasse di numero e lo sviluppo economico, dall’altro ha portato allo sfruttamento degli operai.Si crea così un grande divario tra ricchi e poveri. Il progresso ha portato anche ad un aumento della cultura della popolazione, tanto che l’illuminismo riteneva che la coltura dovesse raggiungere più persone possibili. A dimostrazione di ciò fu inventata l’enciclopedia nel 1751. In altri termini vi era la volontà di rendere la conoscenza universale e di permettere a chiunque di accedere alla cultura.Per lo più in Francia con la Rivoluzione il popolò si ribellò alla monarchia di Luigi XVI, fu così proclamata la repubblica che ha preceduto l’ascesa di Napoleone. Queste molteplici spaccature si possono individuare anche nell’arte: il rococo veniva visto come un’espressione artistica priva di significato, vacua. Vi era quindi la volontà di tornare all’essenza, al contenuto più che alla forma.Inoltre, siccome vi era la volontà di rendere la conoscenza universale, l’arte investì un nuovo ruolo: diffondere la cultura e la conoscenza. Tanto che, nell’enciclopedia degli artisti, attraverso delle tavole, hanno illustrato delle voci. Tali artisti hanno quindi realizzato delle immagini didattiche. Al contrario il barocco era opposto all’insegnamento, puntava all’emotività del fruitore. Con l’illuminismo l’opera deve quindi essere semplice, didattica e comprensibile a tutti.