Avere fame a scuola fa avere voti peggiori: lo studio

La sensazione di fame a scuola peggiora il rendimento

Gli spunti di riflessione dello studio

Secondo l'ultima analisi dei datidel(PIRLS) ci sarebbe un. Secondo la ricerca, che ha coinvoltodi differenti paesi, esiste una relazione significativa tra i punteggi di alfabetizzazione più bassi e la sensazione di fame all'arrivo a scuola, soprattutto se frequente.Scopriamone di più.Secondo i dati raccolti da IEA PIRLS attraverso uno studio che ha visti coinvolti, tutti i ragazzi che alla domanda “Quanto spesso ti senti così quando arrivi a scuola?” hanno risposto con “”o“”, hanno unrispetto ai loro colleghi che si presentano a scuola con la pancia piena. Questi risultati sono stati commentati da, direttore esecutivo dell'IEA, che ha dichiarato: “Come per tutti gli studi dell'IEA, PIRLS collega una misura del risultato con molti dei fattori ambientali che influenzano il modo in cui un giovane può imparare, incluso se sono distratti dalla fame o dallo stress. Lo studio ha coinvolto gli studenti di quarta elementare, di età media intorno ai 10 anni, chiedendo loro con quale frequenza arrivano a scuola affamati.”Dirk Hastedt ha poi continuato la sua analisi dei dati, affermando che secondo l'ultimo rapporto, il 26% dei bambini ha riferito di avere fame quasi tutti i giorni (il dato specifico dell’Italia vede questa media abbassarsi fino al 14% dei ragazzi intervistati, mentre circa il 22,98% degli studenti ha dichiarato questo succede tutti i giorni). Sembra esserci quindi un legame tra i bambini che dichiarano di avere fame e il rendimento inferiore nella valutazione dell'alfabetizzazione alla lettura. Gli studenti che hanno dichiarato di avere fame quasi tutti i giorni hanno segnato in media 502 (Italia = 533) punti nella valutazione, mentre quelli che hanno affermato di non essere mai andati a scuola affamati hanno segnato in media 534 (Italia = 571) punti. Ecco dunque che, almeno secondo lo studio in questione. “Sappiamo da PIRLS che quasi il 45% delle scuole in 45 dei sistemi educativi che prendono parte allo studio ha fornito pasti scolastici gratuiti per almeno alcuni dei loro allievi - conclude Dirk Hasdet - Le ragioni di ciò differiranno senza dubbio a seconda delle circostanze nazionali, tuttavia questi risultati sollevano dubbi sul perché i bambini vanno a scuola affamati e se questi studenti saranno più vulnerabili durante le chiusure scolastiche attuali se si affidano a pasti scolastici gratuiti “.