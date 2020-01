Pagella scuola media: come avere buoni voti?

Come avere buoni voti alla scuola media

Prestare attenzione durante le lezioni : chi ben comincia è già a metà dell’opera. Sin dai primi giorni di prima media conviene prestare molta attenzione alle lezioni, frequentando tutti i giorni e partecipando attivamente. Ascoltare i professori fa la differenza quando si parla di voti, anche quello in condotta.

Fare amicizia con le persone giuste : stringere amicizia con il compagno di banco o con più compagni di classe può facilitare gli studi se si formano dei gruppi per ripassare tutti insieme. Due piccioni con una fava, insomma, considerato che si potrà anche fare pausa insieme. Attenzione alle distrazioni però!

Trovare il proprio metodo di studio : come abbiamo già accennato, la scuola media è il primo ambito nel quale si comincia ad avere a che fare con il concetto di metodo di studio. Alle elementari, infatti, studiare è molto più semplice. Alle medie la mole di informazioni che deve essere memorizzata aumenta. L'idea è quella di provare i vari metodi di studio per capire con quale di questi si possono ottenere i risultati migliori.

Programmare studio e compiti : per riuscire al meglio e non lasciare nulla indietro occorre programmare le attività da svolgere in vista dei compiti in classe e delle interrogazioni. La cosa migliore è studiare e fare i compiti in anticipo così da non dovervi mai trovare a gestire situazioni difficili all'ultimo minuto.

Concentrarsi sulle materie più difficili : per evitare di accumulare lacune occorre concentrarsi proprio sulle materie in cui si hanno maggiori difficoltà. Quando una materia crea problemi il trucco è quello di studiarla più delle altre e con maggiore costanza: i risultati si vedranno in breve tempo.

Domandare sempre quando ci si trova in difficoltà: non comprendere è lecito e domandare è necessario! Visto che il passaggio dalle elementari alle medie è già di per sé complesso, sarà fondamentale fare affidamento sui professori. Fare domande non appena si manifestano le prime difficoltà è fondamentale. Così facendo si evita ogni possibilità di accumulare lacune su lacune che danneggiano i voti in pagella.

Proprio alle medie si comincia adche poi; è quindi fondamentale partire col piede giusto, anche pensano ai voti in pagella. Come avere buoni voti alle medie? Sono molti i bambini e i ragazzini che si trovano in difficoltà nel passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie e, talvolta, questo può avere effetto anche sui voti.Vediamo allora come avereVediamo, punto per punto, la