Fase 2, mascherina e distanza: come funzionerà uscire e incontrarsi

In questi giorni il Governo italiano è al lavoro per consentire la riapertura graduale delle attività e la ripresa della circolazione della popolazione sul territorio., infatti, a partire, data d'inizio della Fase 2, e sono in molti a chiedersiTuttavia, per frenare l'entusiasmo generale e arginare quindi il rischio di comportamenti imprudenti che potrebbero comportare una nuova ondata dell'epidemia, unaformata da esperti è all'opera per offrire ai cittadini nuove direttive per scongiurare il pericolo di una seconda diffusione del contagio.Sebbene dunque tutti aspettino con apprensione il 4 maggio, tuttavia, ma sarà necessario che tutti i cittadini si adeguino a nuove regole sociali, lavorative e relazionali.Le autocertificazioni che hanno permesso lo spostamento dei cittadini nel raggio di uno o due chilometri dalle proprie abitazioni, non saranno più necessarie ma nonostante ciò il rispetto delle misure di sicurezza continuerà ad essere obbligatorio per tutti.per debellare il Covid-19 infatti, per uscire dovranno essere indossati, lacontinuerà ad essere necessaria così come il, costringendo le persone alla. Sarà inoltre possibile uscire di casa non più solo per motivi di prima necessità ma anche per fare una passeggiata, in ogni caso da soli o al massimo in due.Per ora rimane su base volontaria l'attivazione del monitoraggio dei propri spostamenti e incontri su, l'applicazione anti-covid per tracciare i contagi che in questi ultimi giorni ha fatto molto discutere dividendo il Paese in favorevoli e contrari.La ripresa delle riaperture commerciali e degli uffici privati sarà graduale e sarà caratterizzata dache potranno interessare anche l'orario consueto previsto dal contratto di lavoro.Negli uffici sarà infatti necessario riposizionare le postazioni al fine di mantenere le distanze di sicurezza, favorendo anche, se possibile, lodi una parte dei dipendenti o introducendofra le persone. Negli spazi lavorativi comuni invece dove gli assembramenti sono più frequenti e difficili da evitare come ad esempio nelle mense, negli spogliatoi o nei servizi igienici, è previsto l'obbligo die di conseguenza di un tempo limitato di fruizione dei servizi stessi.Per evitare inoltre assalti ai mezzi pubblici o sovraffollamenti nelle strade tra lavoratori e consumatori, a molti lavoratori potrebbe essere richiesto unin modo da dilazionare in più tempo il traffico delle persone.È lo stesso premier Conte a ribadire la necessità di queste nuove misure che inevitabilmente hanno un impatto anche sulle abitudini lavorative delle persone: "una revisione del modello organizzativo del lavoro, delle modalità del trasporto pubblico e privato e di tutte le attività connesse".La task force di Colao starebbe dunque valutando l'eventualità di spalmare il calendario lavorativo settimanale di molte aziendenonchéQuesta modifica dell'orario lavorativo è finalizzata anche ad evitare il consueto sovraffollamento all'interno dei mezzi di trasporto pubblico, soprattutto nei grandi centri cittadini.Per controllare i flussi, molte regioni come la Lombardia stanno pensando adche prevede l'incentivo di mezzi di trasporto privati ed ecologici come biciclette e monopattini, ma anche l'cittadini in modo da evitare riversamenti troppo numerosi in arrivo e in uscita da tram, bus e metro.A Roma invece per evitare il ritorno al solito e intenso traffico delle auto, la sindaca Raggi ha annunciato l'introduzione di un "", ovvero un dispositivo che raccoglie i dati del traffico della capitale per verificare gli spostamenti più frequenti dei cittadini romani per aumentare le corse dei mezzi pubblici diretti in quelle stesse zone.E' probabile che idovranno attenersi a direttive rigide e ben precise, occupandosi della- ogni volta che i clienti provino qualsiasi capo di vestiario - e di provvedere all'I negozi neiinvece saranno tra gli ultimi a poter riaprire.Per ciò che riguarda il settore del turismo, saranno definiti percorsi precisi per visitare, al fine di evitare file all'ingresso e allo stesso tempo garantire incassi in grado di poter assicurare i costi di manutenzione dei siti stessi.I luoghi di aggregazione culturale per eccellenza comema anche quelli di svago e condivisione comesaranno invece tra gli ultimi a poter riaprire e dovranno provvedere a far rispettare le misure di sicurezza previste dal protocollo nazionale.saranno probabilmente vietati almeno fino a settembre.