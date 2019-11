Scuole chiuse per Allerta Meteo 27 novembre, lista e aggiornamenti

Scuole chiuse 27 novembre: lista in aggiornamento

Ultimo aggiornamento 26 novembre ore 17:10

Rapallo

Savona

Santa Margherita Ligure

Albissola Marina

Bergeggi

Vado Ligure

Cogoleto

Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, Levanto e Deiva Marina

Riccò del Golfo, Beverino, Varese Ligure, Ameglia, Follo, Bolano, Borghetto di Vara, Calice al Cornoviglio, Framura, Vezzano Ligure

Avegno, Borzonasca, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Mezzanego, Moneglia, Ne, Pieve Ligure, Uscio, Zoagli, Arcola

Lerici e Porto Venere (scuole chiuse solo alle Grazie)

Dopo appena un paio di giorni di tregua, in cui il sole è tornato a splendere su gran parte d'Italia, il nostro Paese sta per ripiombare nell'. Con le nuove precipitazioni che si concentreranno su alcune tra le zone più colpite dalle piogge incessanti del fine settimana. In particolare sulla. La Protezione Civile ha già diramato l'per tutto il centro e il levante ligure e per l'entroterra del centro-ponente, dalle ore 8 e almeno fino alle ore 15 di mercoledì 27 novembre. Per questo, molti sindaci, hanno già deciso di lasciare gli studenti a casa.Ecco l'elenco dei comuni nei quali mercoledì 27 novembre le scuole resteranno chiuse., invece,. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Bucci. Ma l'elenco, ovviamente, è in continuo. Dopo le 18:00 di martedì 26 novembre è previsto un nuovo bollettino della Protezione civile. Altri sindaci potrebbero accodarsi e, per precauzione, sospendere le lezioni. Da tenere sott'occhio anche la situazione in, dove l'esondazione del fiume Po in alcuni tratti del suo corso, potrebbe spingere i comuni a chiudere le scuole. Al momento già si sa che a, mercoledì 27 novembre, gli studenti resteranno a casa.