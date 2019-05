Bocciatura per assenze, numero massimo di assenze: il limite per ogni scuola

Numero massimo assenze scuola: quanto puoi stare a casa?

Assenze massime: cosa dice la legge?

Numero massimo di assenze: quant'è?

Come calcolare i giorni di assenza possibili? Ecco come scuola per scuola

Liceo classico : totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 1023 nel triennio;

: totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 1023 nel triennio; Liceo scientifico : totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 990 nel triennio;

: totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 990 nel triennio; Liceo linguistico : totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 990 nel triennio;

: totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 990 nel triennio; Liceo di scienze umane : totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 990 nel triennio;

: totale ore annuali pari a 891 nel biennio e 990 nel triennio; Liceo musicale e coreutico : totale ore annuali pari a 1056 ore;

: totale ore annuali pari a 1056 ore; Liceo artistico: totale ore annuali pari a 1122 ore nel biennio e 1056 ore nel triennio.

Cosa succede se si supera il numero massimo di assenze consentite?

per comprovati motivi di salute certificati da un medico come ricoveri in ospedale o cure domiciliari che non permettono allo studente di muoversi da casa;

come ricoveri in ospedale o cure domiciliari che non permettono allo studente di muoversi da casa; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I;

organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I; ragioni personali e/o familiari da valutare in sede di consiglio di classe;

da valutare in sede di consiglio di classe; calamità e disastri naturali che coinvolgono determinate zone del territorio (come nel caso di terremoti).

che coinvolgono determinate zone del territorio (come nel caso di terremoti). adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza della scuola in determinati giorni dell’anno.

alla scuola media e alla scuola superiore senza rischiare di essere bocciati? Visto che l’anno scolastico sta volgendo al termine alcuni studenti, che magari non sono stati presenti così assiduamente a scuola, possono porsi questo quesito:per ragioni di salute, problemi familiari o per saltare compiti in classe e interrogazioni?Se siete tra quelli che hanno sfruttato al massimo la possibilità di non andare a scuola vi chiederete quale siae come si calcola.Partiamo dal presupposto che ilconsentito va tenuto ben presente ai fini, poiché superare il tetto massimo puòil passaggio alla classe successiva. Vediamo, quindi, il regolamento riguardo ilCominciamo specificando che nel conteggio delle assenzeo, comunque, quelli. La frequenza a scuola è, a tutti gli effetti, uno deiin base ai quali viene deciso se uno studentein sede di consiglio di classe. Il numero di assenze ha quindiA stabilire questo fatto è stato, dal 2009, ilQuesto limite può essere superato solo con una, pena il doverl’anno.Il solo modo per evitare problemi ènel corso dell’anno e cercare di capire quanto vicini al limite massimo si sia per non rischiare di superarlo.Avendo parlato del decreto dedicato, vediamo cosa dice all’: “Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.In parole povere, a meno cheche il consiglio di classe possa approvare, ogni studente dovrà frequentare unsvolte nel corso dell’anno scolastico. Superato questo limite, si vieneCome si fa a calcolare il massimo numero di assenze consentito a ogni studente?Il metodo più semplice è quello di fare riferimento alin un anno e calcolare i. Il dato è, ovviamente,, poiché può dipendere da moltissime cose: la scuola, le festività, i ponti.C’è però un numero minimo di giorni di lezione che, per legge, ogni scuola è tenuta a fare, ovvero. Al di sotto di questa soglia l’anno scolastico. Il calcolo, quindi, è presto fatto: ogni studente può permettersi di saltare al massimo. Questo dato èpoiché il calcolo dell’assenza va effettuato in ore e perché il numero dei giorni potrebbe essere, in base al totale dei giorni in cui la scuola era aperta. L’ideale sarebbe rimanere attorno aiQual è il modo più sicuro per assicurarsi di non scavalcare il numero massimo di assenze consentito? Basta basarsi sulpreviste in base alla tipologia di scuola superiore.Il dato lo si può facilmente trovare. Qualche esempio?A questo punto basta prendere, dividerlo pere il risultato saràche è consentito saltare nel corso dell’anno scolastico.Cosa accade se uno studente supera il numero massimo di ore consentite di assenza? La, in questo caso, non è automatica mache può decidere se aumentare il tetto massimo di ore creando un’Quali sono le condizioni da rispettare affinché ciò accada?Innanzitutto ci devono essere delle. Inoltre lo studente, nonostante le assenze,che gli permetta di terminare l’anno venendo valutato in tutte le materie. Quali sono, quindi, le ragioni per cui il consiglio di classe può stabilire una deroga alla legge e aumentare il tetto massimo di ore di assenza consentite?