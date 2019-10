Allerta meteo, scuole chiuse per maltempo: tutti gli aggiornamenti

Scuole chiuse per Maltempo: aggiornamenti in tempo reale



Scuole chiuse per mal tempo: ancora nessuna novità . Alle 18:00 del 21 ottobre ancora nessuna ordinanza dei sindaci per quanto riguarda la chiusura delle scuole per domani 22 ottobre. Attendiamo le ore serali per eventuali aggiornamenti.

. Alle 18:00 del 21 ottobre ancora nessuna ordinanza dei sindaci per quanto riguarda la chiusura delle scuole per domani 22 ottobre. Attendiamo le ore serali per eventuali aggiornamenti.

Allerta meteo in Piemonte. L’allerta in Piemonte passa da gialla ad arancione in particolare nella provincia di Novara e in quella di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale sono attese entro oggi precipitazioni molto intense, per cui attendiamo le decisioni dei singoli comuni riguardo la chiusura delle scuole.

Allerta gialla nelle aree delle valli torinesi Orco, Lanzo, bassa valle di Susa, Sangone, nelle zone di Asti e Alessandria.

L’allerta in Piemonte passa da gialla ad arancione in particolare nella provincia di Novara e in quella di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale sono attese entro oggi precipitazioni molto intense, per cui attendiamo le decisioni dei singoli comuni riguardo la chiusura delle scuole. Allerta gialla nelle aree delle valli torinesi Orco, Lanzo, bassa valle di Susa, Sangone, nelle zone di Asti e Alessandria.

A Genova le scuole potrebbero essere aperte il 22 ottobre. L'allerta rossa termina nell'area di Genova, per questo il sindaco ha parlato di riaprire le scuole: “Prevediamo che domani si possa tornare a scuola: questa sera manderemo un messaggio ai direttori didattici per confermare“. Attendiamo aggiornamenti

L'allerta rossa termina nell'area di Genova, per questo il sindaco ha parlato di riaprire le scuole: “Prevediamo che domani si possa tornare a scuola: questa sera manderemo un messaggio ai direttori didattici per confermare“. Attendiamo aggiornamenti

Bel tempo nelle regioni del centro e sud. Nelle altre Regioni italiane, in particolare nel Centro Sud il cielo sarà soleggiato e le temperature miti. Anche nelle isole si arriverà a temperature piuttosto elevate. Per i prossimi giorni, quindi, nessuna allerta meteo e scuole aperte in queste zone.

Scuole chiuse 21 ottobre 2019

• Milano;

• Bergamo;

• Lecco;

• Regione della Brianza;

• Regione del Cremasco (provincia di Cremona).



• Sanremo;

• Bordighera;

• Ventimiglia;

• Comuni dello Spezzino (La Spezia);



L’ondata diiniziata la settimana scorsa nel Nord Italia non si è ancora placata e anzi, non sembra destinata ancora ad esaurirsi.Se nei giorni scorsi laaveva decretato allerta arancione in molti comuni della Liguria, determinando quindi la conseguente chiusura delle scuole, nelle ultime ore le zone maggiormente colpite dalla violenza della perturbazione sono state per lo piùe gran parte dellae di nuovo alcune aree dellaGuarda anche:Durante la notteè stata colpita da un violento nubifragio tanto da far raggiungere ai due fiumi Seveso e Lambro livelli critici, in costante monitoraggio per il. A causa dei numerosi disagi in diverse zone non solo del capoluogo ma anche di altri comuni lombardi, sono, alcune danneggiate dalla violenta perturbazione, e per questo risultatea causa diFra leoggi ci sono quelle di alcuni comuni in provincia di:L’articolo è in aggiornamento per eventuali disposizioni da parte della protezione civile sul perdurare dell’allerta meteo e quindi sull’eventuale chiusura delle scuole per domani 22 ottobre 2019.Ancheall’alba di stamattina si sono svegliate con forti nubifragi. L’è scattata in particolare per ie in quelli in provincia di, alcuni fra i capoluoghi più colpiti.Fra leci sono quelle in provincia di:Le scuole dei comuni interessati che sono rimaste chiuse oggi, forse lo rimarranno anche nella giornata di domani dato che la protezione civile ha annunciato il perdurare dell’allerta meteo.L’articolo è comunque in aggiornamento per comunicazioni ufficiali a riguardo.