Domenica e sabato a scuola, la proposta: ma i presidi dicono no

È di queste ore. Ma questa ipotesi, che l’hanno già: scopriamone di più.La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli,, sia al Consiglio dei Ministri, e ha dichiarato: "Accelerare sullo scaglionamento degli ingressi per le scuole superiori, - ha detto a Repubblica.it e ha continuato - utilizzare le dodici ore della giornata per le lezioni in presenza, dalle 8 alle 20, spingere per portare più classi a scuola il sabato e la domenica".Tuttavia questa proposta, che ha replicato: "In un momento come questo è del tutto inopportuno pensare di tenere aperte le scuole anche la domenica. Le famiglie stanno già sopportando sacrifici enormi, sarebbe davvero fuori luogo mandare gli studenti fra i banchi perfino in un giorno festivo".Non è solo Bonafede a vedere in modo negativo la proposta della Ministra De Micheli, che prevede di far frequentare le scuole ai ragazzi anche nel weekend,. Le motivazioni? La risposta immediata dei docenti è stata: "Serve altro". Il verbo non è infatti usato a caso,, "assumere più insegnanti e personale amministrativo, pagare i festivi, modificare i contratti", queste le acute osservazioni dei presidi riportate da Repubblica . Inoltre, sempre"i comuni e le province dovrebbero trovare i fondi per pagare energia elettrica, gas e acqua sette giorni su sette".Il problema del rientro a scuola, e come portavoce del comparto scolastico, all’interno del dibattito sul come e quando tornare tra i banchi,, che tuona dalle pagine di Repubblica riportando il disaccordo della dirigenza scolastica: "Lo scaglionamento di un'ora è già partito - spiega Rusconi - allargarlo non è possibile. Il 48 per cento degli istituti superiori sono tecnici e professionali, alloggiati in periferia. Molti studenti vengono dalla provincia, l'enorme hinterland di Milano, Roma, Napoli. Come fai a chiedere a questi ragazzi di entrare alle 10,30, alle 11, e di uscire da scuola alle cinque del pomeriggio? Arriverebbero a casa all'ora di cena. Quando studiano? E così le insegnanti, la maggior parte del corpo docente. Come si può farle lavorare in classe nel pomeriggio inoltrato? Hanno figli, hanno una vita. La politica si accontenta dell'effetto annuncio, annunci che non hanno però basi solide, né calcoli consolidati. Da marzo ad oggi che è stato fatto sui trasporti pubblici? La metropolitana di Roma, ricordo alla ministra, spesso si ferma. No, l'ipotesi dello scaglionamento radicale non sta in piedi. A questo punto meglio la didattica digitale. La scuola resta l'agnello sacrificale di politiche o dissennate o superficiali". Dunque quando e come si riapriranno le scuole?