Non si può indossare la minigonna a scuola: studentesse in protesta

Studentesse in rivolta al Liceo Classico Socrate di Roma

“Non è colpa nostra” la protesta delle studentesse del Socrate

La risposta del Ministero dell’Istruzione

L’anno scolastico è ormai iniziato, dovute in gran parte all’emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro Paese., adatti a rispettare le distanze di sicurezza,e all'entrate di molti istituti non sempre è facile evitare assembramenti.Tuttavia, nelle ultime ore ad attirare l’attenzione dei media, e non solo, è unaEcco cosa sta succedendo!La vicenda molto discussa in queste ore, al centro del ciclone per una. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Repubblica.it’ alle ragazze sarebbe stato chiesto di non presentarsi a scuola in minigonna. Il motivo? In assenza di banchi, che non sono ancora arrivati, studenti e studentesse dispongono solamente delle sedie, ai docenti. Ascoltate queste parole, presentando in massa a scuola con minigonne e cartelloni.“Non è colpa nostra se gli cade l’occhio” scrivono le studentesse del liceo Socrate, a Roma, che hanno subitoe rivendicare, adottando l'hashtag. A tal fine si aggiunge anche il comunicato redatto dai ragazzi e le ragazze del Collettivo Politico Galeano e Ribalta Femminista: "Andare a scuola in gonna è stata una risposta spontanea. Non ci interessa l'episodio singolo, questa è l'occasione per mettere al centro il ruolo della scuola e della comunità scolastica. La scuola è e deve essere una forza motrice nello scardinare la cultura che rende le ragazze e le donne oggetti e colpevoli. È nelle aule che si formano i cittadini e le cittadine di domani, ed è da lì che deve partire una nuova consapevolezza per i nostri corpi e i nostri modi di essere. Il Socrate e la sua comunità, studentesse e studenti e professoresse e professori, ci ha sempre insegnato questo, a conoscere noi stessi e noi stesse ed essere liberi e libere di esprimerci. Che questo sia il momento e il luogo per iniziare una vera rivoluzione culturale e sociale, che oggi più che mai è necessaria".La questione non è di certo passata inosservata al Ministero dell’Istruzione, che,relativa al liceo Socrate di Roma. "È ovvio che le studentesse e gli studenti debbano frequentare le lezioni con un abbigliamento decoroso, in segno di rispetto verso l'Istituzione che la scuola rappresenta e verso sé stessi. Non è però condivisibile che la motivazione posta alla base di tale doverosa condotta faccia riferimento a un ipotetico e deprecabile voyeurismo dei docenti (uomini). Docenti che, peraltro, svolgono un importante ruolo educativo". Lo dice all’Ansa il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. "Si deve evitare - spiega il dirigente sindacale Giannelli - che, a causa di un evidente e marginale incidente comunicativo, la categoria dei docenti sia percepita dall'opinione pubblica in maniera distorta e degradata e che il liceo Socrate venga erroneamente rappresentato come presidio di una cultura oscurantista. L'episodio dimostra, una volta di più, quanto sia fondamentale utilizzare le parole correttamente e consapevolmente".