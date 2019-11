Quale università scegliere dopo il liceo linguistico

Come scegliere l’università dopo il liceo linguistico?

Quali facoltà scegliere dopo il liceo linguistico

Mediazione linguistica : è la facoltà che devono scegliere tutti quelli che desiderano occuparsi di mediazione linguistica e culturale, interpretariato e traduzione;

: è la facoltà che devono scegliere tutti quelli che desiderano occuparsi di mediazione linguistica e culturale, interpretariato e traduzione; Lingue e culture moderne : chi sceglie questa via avrà solide basi in termini di lingua e cultura italiana più altre due lingue straniere;

: chi sceglie questa via avrà solide basi in termini di lingua e cultura italiana più altre due lingue straniere; Scienze del turismo: chi ha studiato lingue per entrare nel settore turistico non può che scegliere questa facoltà per prepararsi adeguatamente.

Per tutti gli studenti, terminare il liceo significa dover. Andare in crisi è quasi scontato e anche gli studenti che frequentano ilnon fanno eccezione! Niente paura però: la direzione giusta c’è così come anche il modo per prendere una decisione. Partiamo da un presupposto, ovvero che non importa quale sia il liceo frequentato: ogni facoltà è fattibile. Nonostante gli studi in ambito linguistico, sentite che la vostra passione è la medicina? Perfetto, preparatevi per il test allora! Nulla vi è precluso, contando che siete ancora così giovani e avete una vita intera davanti. Ci sono comunque una serie di facoltà adatte per chi ha studiato lingue al liceo, università che sono un po’ il naturale proseguimento del percorso già intrapreso alle superiori. Vediamo insiemeGuarda anche:C’è un? La risposta è no. Serve ricordare bene una cosa fondamentale: bisogna. Inutile continuare un percorso che avete capito non essere vostro o decidere quale facoltà frequentare solo in base agli sbocchi lavorativi. Ragionate seriamente e pensate che, qualunque sia la strada che sceglierete, all’università dovrete stare un minimo di tre anni. Sarà davvero molto difficile portare a termine con successo un percorso che non è nelle vostre corse. Che la vostra passione vi porti o meno a proseguire la strada di coloro che sanno parlare molte lingue, è comunque vero che esistono una serie di percorsi ideali per approfondire gli studi di lingue straniere già intrapresi. Ecco quali sono lePartendo dal presupposto che, vediamo quali sono i cosiddetti. La facoltà che permette di specializzarsi nello studio delle lingue è, per eccellenza,che comprende tre grandi corsi di laurea che possono rientrare in in questo ambito:In linea di massima questi sono i corsi ma bisogna considerare che ci sono delle differenziazioni da ateneo ad ateneo; per questo, informatevi su quali corsi di laurea dedicati alle lingue sono attivi nell'università che vorreste frequentare.