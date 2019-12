Quale scuola superiore scegliere per fare ingegneria: indirizzi tecnici e scientifici

Quale scuola superiore scegliere per fare ingegneria: gli indirizzi umanistici

A volte capita di avere le idee molto chiare fin da piccoli. Abbiamo tutti quell’amico che da quando aveva cinque anni dice che vuole fare l’astronauta. Da una parte è una fortuna sapere già alla tua età quello che vuoi fare da grande. Questo ti risparmierà molte indecisioni e ti aiuterà a studiare per raggiungere il tuo obiettivo.però, ricordati cheche dovrai intraprendere sonoe che se decidi di indirizzarti per questa strada, non solo non avrai scuse per non studiare ma dovrai anche applicarti molto.Ma sei hai una passione e non hai intenzione di rinunciarci, allora non lasciarti fermare da nessuno! Se sei deciso a diventare un ingegnere ed è arrivato il momento diper l’anno prossimo, ecco alcuniche ti torneranno utili su quale scuola superiore scegliere per fare Ingegneria.Guarda anche:Soprattutto per i primi anni di università, quasi tutti gli indirizzi di ingegneria prevedono gli stessi esami. Si tratta infatti di esami di base di carattere scientifico e tecnico:saranno tutti esami che dovrai affrontare qualunque branca dell’ingegneria tu scelga.È ovvio quindi che le scuole improntate più sulla matematica rispetto agli studi classici, preparano di più percome è appunto questo.Le cose che infatti studierai alloo anche in un, saranno quelle che, in forma molto più approfondita, ti verranno sicuramente riproposte all’università. Questo significa che fin da subito affronterai argomenti che ti è già capitato di affrontare alle superiori e che probabilmente saranno le basi su cui impiantare uno studio di livello molto più avanzato e specialistico come quello universitario.Ti capiterà quindi non solo dima soprattutto di. Il segreto per non farsi spaventare e superare il primo momento di smarrimento e difficoltà è abbandonare i preconcetti, e stare al passo con le lezioni.È vero chesono leggermente più avvantaggiati rispetto agli altri se decidi di iscriverti ad un corso di laurea in ingegneria.Questo però non esclude in alcun modo la possibilità di. In questo caso ci sarà solo da studiare un po’ di più all’inizio in modo da recuperare i concetti base che ti mancano per capire le nozioni più elementari delle prime lezioni.Sentiti libero comunque di scegliere in tranquillità, soprattutto se sei ancora indeciso e non sai bene se vuoi prendere o no questa facoltà. Ricordati che qualsiasi sarà la tua scelta: non dovrai studiare libri interi, bensì imparare le nozioni base della matematica (in caso tu non le abbia già affrontate al liceo).Non lasciarti quindi spaventare da questa scelta, per adesso cerca di dare seguito ai tuoi interessi...avrai cinque anni per pensarci!