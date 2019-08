Passaggio dalle medie al liceo: 5 consigli utili

Passaggio dalle medie alle superiori: i consigli utili

Iniziare con il piede giusto

Rispettare i professori

Impegnarsi in particolare sulle nuove materie

Trovare il giusto metodo di studio

per migliaia di studenti italiani. Entro poche settimane tutti i giovani del Paese avranno ripreso posto dietro i banchi di scuola, pronti ad incominciare un nuovo anno.Per molti si tratterà, però, di un anno complesso in quanto il primo del liceo. Ma a tutto, o quasi, esiste un rimedio e non è il caso di disperare. Le fatiche vanno affrontate, e ogni. E se, ecco qualche fondamentaleper non capitolare ai blocchi di partenza.Partire bene aiuta molto ad affrontare al meglio i problemi tipici dell’ingresso nel fantastico mondo del liceo. E quando parliamo di problemi, intendiamo. D’altra parte il passaggio dalle medie al liceo segna anche l’avvio della rotta verso la! Esami a parte, si tratta del periodo in cui ogni ragazzo abbandona la spensieratezza tipica dei bambini ed incomincia a fare i conti con le problematiche adolescenziali e quelle più vicine al mondo degli adulti. La prima cosa da fare, quindi, è concentrare le energie per affrontare al meglio i primi mesi di scuola, in modo da stabilire un buon rapporto con i professori e acquisire ottime basi, tanto da non ritrovarsi nel secondo quadrimestre con lacune da recuperare.Per affrontare al meglio il percorso ad ostacoli, è necessario sfoderare. Uno dei primi apparentemente insormontabile impedimento è. Impostare da subito il rapporto sulle buone regole dell’educazione vi aiuterà a sventare il rischio di attirarvi antipatie e astio. Mostrarsi diligenti, ma non ruffiani, è fondamentale soprattutto all’inizio del liceo.Giocarsi in questo delicato momento la carta del rispetto e dell’educazione vi consentirà di guadagnarvi una buona opinione da parte degli insegnanti. E questo è già un successo.Altro ostacolo molto temuto è quello delle. In generale è normale che il livello di difficoltà aumenti anche per le discipline note, ma sono quelle del tutto sconosciute a creare maggiore titubanza.Tuttavia il segreto sta proprio nel non scoraggiarsi in partenza, ma al contrario mostrarsi. Iniziare sin dalle prime settimane a studiare, stando attenti in classe ed impegnandosi a casa, consente di non rimanere indietro.Le ore da dedicare allo studio al liceo aumentano inevitabilmente. Ma alla fine si tratta solo diNon occorre diventare sgobboni per ottenere buoni voti. Basta stare concentrati in classe, prendere appunti utili per capire meglio la materia di riferimento, e organizzare lo studio a casa districandosi tra compiti scritti, letture, memorizzazione. Due dei trucchi intramontabili per facilitare l’impresa sono. Un altro metodo utile è quello delle mappe mentali, che consentono di sintetizzare in modo intuitivo un intero argomento. In generale, è meglio affrontare gli argomenti volta per volta, in modo da circoscrivere eventuali errori e non accumulare argomenti e difficoltà.Margherita Paolini