Come scegliere il compagno di banco perfetto?

L’anno nuovo sta per ricominciare, tra poco bisognerà tornare sui banchi. E proprio a proposito di banchi, chi siederà vicino a voi durante questo nuovo anno scolastico?

Scegliere il compagno di banco giusto è essenziale per sopravvivere tutti i giorni a scuola. Dovrete sopportarvi a vicenda per nove lunghi mesi, condividerete ore noiose e momenti indimenticabili, ansie, paure e gioie. Quindi scegliere la persona giusta è vitale.

Ma come fare a scegliere la persona adeguata? E se già avete scelto, siete sicuri che abbia tutte le caratteristiche necessarie?

Noi di Skuola.net arriviamo in vostro soccorso: ecco un compendio di caratteristiche che ogni buon compagno di banco deve avere. Scopriamole insieme.

Deve seguire ma non troppo

Deve avere una scrittura comprensibile

Interessi comuni

Deve saper suggerire

Il Diario Skuola.net: compagno di banco ad honorem

E’ sempre bene avere accanto qualcuno chee che segua le lezioni. Così da poter facilmentesugli argomenti spiegati in classe. Ma è anche altrsì importante che la persona accanto a voiper non rendere infinitamente lunghe le ore di lezione.tra l’essere secchioni ma non troppo e il saper scherzare quando necessarioChi non ha mai sbirciato dal compagno di banco? E’ inutile negare:a volte. C’è chi copia tutto in modo palese, e chi magari ha bisogno di dare un’occhiata ai compiti che non si è riusciti a svolgere da soli o agli appunti che non si è riusciti a prendere per bene.Durante le lunghe ore di lezione o nelle ore di buco, è molto piacevole avere accanto qualcuno che abbia i vostri stessi interessi. Dalla, allo, fino ad arrivare allee con cui potete chiacchierare delle cose che vi piacciono. In questo modo scoprirete che il tempo a scuola non passa sempre lentamente., e il compagno di banco perfetto deve saperla padroneggiare bene. Devee, se sa che hai punti deboli,senza farsi beccare. Lo stesso discorso vale per i compiti scritti; bisogna sapersi aiutare in modo discreto ma efficace.: diffida sempre dei compagni di banco che nei momenti di bisogno non vogliono suggerire.Se il tuo compagno di banco non ha tutte le caratteristiche sopra elencate, non preoccuparti. Infatti al tuo fianco c'è sempre il Diario di Skuola.net , il compagno di banco perfetto. Foglietti, riassunti, giochi, test di personalità, battute, curiosità, stickers, pagine Salva Studente e tanto altro. Due cose sono certe con questo diario:. E se vorrai... potrai divertirti a condividerlo con il tuo compagno di banco in carne ed ossa. Ma solo per una partita a battaglia navale!

