10 tipi di compagni di banco e come andarci d'accordo

Ognuno di noi ha il proprio compagno di banco preferito. Oppure no... dipende da quanto siamo stati fortunati all'inizio dell'anno, quando si decidono le "combinazioni" degli studenti della classe al momento di "conquistare" il banco.

A ogni modo, una volta individuata la tipologia del tuo compagno di banco, esistono delle dritte efficaci per "convivere" senza litigi durante i giorni di scuola. Ecco quali!

10. Il secchione

9. Il chiacchierone

8. Il parassita

7. Il professore

6. La fashion blogger

5. Il maniaco dell’ ordine

4. L’ansioso

3. L’addormentato

2. Il suggeritore

1. Il social-dipendente

È il compagno di banco più ambito durante i compiti in classe ma anche il più antipatico durante le lezioni: sempre interessato alle spiegazioni, fa domande in continuazione, risultando spesso pesante.: non contraddirlo mai! Lascia fare a lui la parte del sapientone, o sarà una discussione continua.Durante alcune lezioni è bello distrarsi un po’ facendo due chiacchiere, ma, a lungo andare, la presenza di un compagno chiacchierone potrebbe rendere faticose le tue giornate scolastiche.: prendilo a piccole dosi. Quando esagera, fai finta di essere impegnatissimo a prendere appunti.Ruba merende, appunti e materiale scolastico senza farsi scrupoli.: impara a dire di no, se chiede troppo!Capisce tutte le lezioni al volo e sa spiegare meglio dell’insegnante.: chiedigli di darti ripetizioni. Non vede l'ora di sfoggiare la sua bravura.Trascorre tutte le lezioni a truccarsi e postare foto.: che domande! Sommergila di like.Ha tutti gli appunti gli appunti ordinati e ordina anche le tue cose.: purtroppo dovrai essere ordinato anche tu... almeno durante le ore di scuola.Ha sempre paura di essere interrogato e non riesce a controllare le sue emozioni quando parla in pubblico.: rassicuralo e non abbandonarlo mai nel momento del bisogno!Si mette all’ultimo banco e dorme tutto il tempo.: non disturbarlo, ma sveglialo quando passa il prof vicino!Ti aiuta durante tutte le verifiche e le interrogazioni, senza di lui saresti già stato bocciato.: qualche volta ricambia il favore.Utilizza il telefono tutto il giorno riuscendo a non farsi vedere dal professore.: prova a fargli capire che è bello anche chiacchierare dal vivo, qualche volta!Vittoria Esposito.