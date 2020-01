I migliori licei linguistici a Roma

Licei linguistici Roma: i migliori

Come di consueto la fondazione Agnelli ha stilato lache meglio formano in vista dell’università. Vediamo i risultati deldi quest’anno con la classifica dei migliori licei linguistici a Roma. Quali sono i criteri? Agli istituti viene assegnato un punteggio in base a più parametri,Sulla combinazione di questi parametri ha poi formulato un nuovo indice, l'indice FGA, sul quale punteggio si basa la graduatoria. Ecco allora la top 10 deiEcco laIl liceo linguistico Virgilio ha un FGA pari a 57,8 e un voto medio alla maturità per chi poi si immatricola all’università pari a 78/100. Tra i diplomati che vanno all’università il 28,4% sceglie l’area giuridico politica e la stessa identica percentuale opta per l’area umanistica. La maggior parte dei ragazzi che prende la maturità linguistica al liceo Virgilio di Roma decide poi di iscriversi all’università (70%) preferendo come prima scelta l’ateneo di Roma 3.Il FGA del liceo linguistico Vincenzo Arangio Ruiz è pari a 57,96 punti. I diplomati escono con un voto di maturità medio di 80,1 punti su 100. Tra tutti i diplomati decide di iscriversi all’università il 74% optando per l’area umanistica (48%) e quella giuridico-politica (18,4%) nella maggior parte dei casi. Anche la maggior parte degli studenti del liceo linguistico Ruiz decide di immatricolarsi nell’ateneo di Roma 3, precisamente il 52,2% di quelli che proseguono gli studi.Il liceo linguistico Cornelio Tacito si piazza all’ottavo posto con un FGA pari a 58,45 punti. Il voto medio dei maturandi è pari a 78,6 punti su 100 e ben l’80% di coloro che si diplomano in questo istituto poi optano per proseguire gli studi. Quali aree vanno per la maggiore? I diplomati del Tacito scelgono nel 35,4% dei casi l’area umanistica e nel 21,5% dei casi quella giuridico-politica. Il 78% di coloro che si diplomano decidono di proseguire gli studi e, di questa percentuale, il 44,3% opta per un percorso a Roma 3.Il liceo linguistico Eugenio Montale ha 59,92 punti come indice FGA. Il voto medio per i diplomati in questa scuola è pari a 80,7 e il 77% decide, una volta presa la maturità, di proseguire con gli studi universitari. In questo senso tra chi sceglie di proseguire troviamo un 45,1% che opta per un indirizzo umanistico e il 16,5% che preferisce un percorso giuridico-politico. Per il 52,4% di chi va all’università la scelta è Roma 3.Questo liceo linguistico è sesto in classifica con un indice FGA di 60,8 punti. Il voto medio dei diplomati di questo liceo è 76,5 ed è il 75% di loro a scegliere di proseguire gli studi; di questi la maggioranza sceglie di frequentare Roma 3 (55,8%). Gli indirizzi più scelti sono per il 38,5% quelli di area umanistica e per il 25% quelli di area giuridico-politica.Il voto medio di chi esce dall’Immanuel Kant è 81,5 su 100. L’indice FGA dell’istituto si attesta a 61,33 punti. Tra i diplomati quelli che scelgono di fare l’università sono il 78% con la maggior parte che opta per indirizzi di tipo umanistico (46,8%) e di tipo giuridico politico (13,5%). L’ateneo che va per la maggiore tra i diplomati del liceo linguistico Immanuel Kant è La Sapienza con il 46,8% di iscritti.Con un indice FGA di 61,6 punti il liceo linguistico Bertrand Russel vede il voto medio dei suoi diplomati attestarsi attorno a 79,3 punti su 100. A scegliere di immatricolarsi tra i diplomati è un buon 73% di cui il 37,8 opta per proseguire presso La Sapienza. Il 54,5% dei diplomati sceglie di proseguire gli studi in atenei di area umanistica mentre il 15,3% opta per materie giuridico-politiche.Medaglia di bronzo al liceo linguistico Lucio Lombardo Radice nella città di Roma. Con un indice FGA pari a 62,18 i diplomati escono da questa scuola con un punteggio medio pari a 78,5 su 100 punti. Il 73% dei diplomati del Lucio Lombardo opta per l’università e, di questi, ben il 60% va a Roma Tor Vergata. Il 62,9% opta per indirizzi umanistici mentre il 13,3% va per corsi di tipo giuridico-politico.Il liceo linguistico Orazio si piazza secondo sul podio con un indice FGA pari a 63,61 punti. Il voto medio di chi si diploma è 77,2 punti su 100. Tra coloro che prendono la maturità qui sceglie di continuare il percorso il 72% dei ragazzi optando nel 31,7% dei casi per l’area umanistica e nel 20,2% dei casi per l’area giuridico-politica. La maggior parte (59,6%) dei ragazzi usciti dall’Orazio decide di studiare presso La Sapienza.Con 64,41 punti di indice FGA la medaglia d’oro del miglior liceo linguistico di Roma va al Lucio Anneo Seneca. La media di punteggio per i diplomati del Seneca si attesta a 81,2 su 100. Il 79% di loro prosegue con gli studi universitari optando nel 48,9% dei casi per l’area umanistica e nel 15,2% dei casi per l’area giuridico-politica. La metà dei diplomati sceglie La Sapienza come ateneo per laurearsi.