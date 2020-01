I 10 licei linguistici migliori d'Italia

La classifica dei dieci licei linguistici migliori d’Italia

Puntuale come ogni anno arriva la classifica suididella Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.La classifica diconsidera da un lato i licei che preparano meglio all’università e dall'altro gli istituti tecnici e professionali che aprono le porte al mondo del lavoro.Vengono considerati più parametri, come ad esempio i crediti formativi e i voti di esame conseguiti dagli studenti diplomati nei singoli istituti, al termine del primo anno di università. Sulla combinazione di questi parametri ha infatti formulato un nuovo indice, l'indice FGA, sul quale punteggio si basa la graduatoria. Un'analisi di Tuttoscuola ha individuatoAl decimo posto in graduatoria c’è il Liceo Gaetano Salvemini di Sorrento con un indice FGA pari a 70,99/100. Da questa scuola escono in media 27 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 84. Chi decide di non iscriversi all’università, invece, esce mediamente con 82,9. Inoltre, il 67% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al nono posto c’è il Liceo Leonardo da Vinci di Bologna con un indice FGA pari a 70,92/100. In media escono da questo liceo circa 53 studenti all’anno: gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 84,4, gli immatricolati, invece, pari a 77,2. Il 74% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.All’ottavo posto vi è il Liceo Duca Degli Abruzzi di Treviso con un indice FGA pari a 71,44. È 117 il numero dei diplomati per anno: gli immatricolati escono un voto medio pari a 81,3, gli immatricolati, invece, con un voto medio pari a 77,8. Il 74% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al settimo posto c’è il Liceo Antonio Canova di Treviso con un indice FGA pari a 71,74. Da questo liceo escono in media 53 studenti all’anno. Il voto medio di maturità degl immatricolati è 81,9, quello dei non immatricolati, invece, 81. L’ 82% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.6. Liceo linguistico Maria Gaetana Agnesi (Merate, Lecco)Al sesto posto vi è il Liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate con un indice FGA pari a 71,57. Il numero dei diplomati per anno è 29. In media gli immatricolati hanno un voto di maturità pari a 80, quello dei non immatricolati, invece, è 78,7. L’86% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al quinto posto c’è il Liceo Publio Virgilio Marone di Meta con un indice FGA pari a 72,03. Da questo liceo escono in media 83 studenti all’anno: gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 84,6, i non immatricolati, invece, pari a 75,5. Il 66% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al quarto posto c’è il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio con un indice FGA apri a 73,17. Il numero dei diplomati per anno è 88: gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 81,8, i non immatricolati, invece, pari a 78,9. Il 73% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al terzo posto in graduatoria c’è il Liceo Stefano Maria Legnai di Saronno con un indice FGA pari a 73,34. Da questa scuola escono in media 79 studenti: gl immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 77,2, i non immatricolati, invece, un voto medio pari a 71,8. L’81% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al secondo posto c’è il Liceo Alessandro Greppi di Monticello Brianza con un indice FGA pari a 75,18. Il numero dei diplomati per anno è 62. Gli immatricolati escono con un voto medio di maturità pari a 80,5, i non immatricolati, invece, con un voto medio pari a 78. Il 79% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al primo posto in graduatoria c’è il Liceo Jean Monnet di Mariano Comense con un indice FGA pari a 77,51. Da questa scuola escono in media 40 studenti all’anno: gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 80, i non immatricolati, invece, pari a 78,4. Il 74% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.