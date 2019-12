I migliori licei linguistici di Firenze

Classifica dei licei linguistici di Firenze: ecco i migliori

10. Liceo linguistico Piero Calamandrei

9. Liceo linguistico Scuola Santa Marta

8. Liceo linguistico Gobetti - Volta (Bagno a Ripoli)

7. Liceo linguistico Istituto del Sacro Cuore

6. Liceo linguistico Educandato Santissima Annunziata

5. Liceo linguistico Russel- Newton (Scandicci)

4. Liceo linguistico Giovanni Pascoli

3. Liceo linguistico Piero Calamandrei (Sesto Fiorentino)

2.Liceo linguistico Giuseppe Peano

1. Liceo linguistico Niccolò Machiavelli

, il portale sull'orientamento della Fondazione Agnelli, come ogni anno ha stilato la classifica dei migliori licei delle varie città italiane. Isecondo cui queste scuole vengono selezionate sono vari e spaziano dal punteggio ottenuto al diploma al numero di crediti e così via.Per l’edizione 2019, la Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.255.000 diplomati italiani di 7.300 scuole in tre successivi anni scolastici (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Le scuole che devono preparare per l’università vengono analizzate con uno speciale indice – FGA – che la Fondazione Agnelli crea prendendo in considerazione la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto nel primo anno di studi universitari.Ecco allora che presentiamo i risultati di Eduscopio stilando una classifica dei dieci. Tornerà sicuramente utile a tutti quegli studenti che sono indecisi e non sanno bene quale sia la scuola migliore da frequentare nel capoluogo toscano.Guarda anche:Ecco laCon 38.29 punti di indice FGA al decimo posto troviamo questo liceo linguistico. Il 57% dei ragazzi che si diplomano in questo istituto decide di proseguire con gli studi universitari. Tra i diplomati la media di punteggio all’uscita da scuola è di 71/100. Circa 1 studente su 3 decide di proseguire in ambito umanistico e sul totale di coloro che vanno all’università il 71% circa sceglie l’ateneo di Unifi.Con 46.71 di indice FGA questa scuola non statale vede gli studenti diplomarsi con una media di punteggio pari a 76,5/100. Il 53% di questi decide di proseguire con gli studi universitari e lo fa, nel 27,3% dei casi, in ambito umanistico. Il 72,2% degli immatricolati rimane a Firenze scegliendo l’ateneo Unifi.48.61 punti di indice FGA per questo liceo linguistico in provincia di Firenze. Gli studenti che si diplomano qui escono con una media di punteggio pari a 77,8 su 100. Il 63% dei ragazzi opta per continuare l’università e sceglie di farlo presso l’ateneo Unifi nella quasi totalità dei casi (89%). Quasi la metà degli immatricolati si iscrive a università di ambito umanistico.Siamo arrivati al settimo posto in classifica con 50.12 punti di indice FGA. Il voto di maturità dei diplomati di questo istituto si attesta in media sugli 81/100. Il 57% dei ragazzi dopo il diploma decide di proseguire con gli studi. 1 su 3 lo fa in ambito umanistico e il 60% opta per l’ateneo di Unifi.53.19 punti di indice FGA per questo istituto, che vede gli studenti diplomarsi con una media di 78,6 punti su 100. Il 54% dei diplomati opta per proseguire l’università, facedolo nel 36% dei casi in area umanistica.Il 56% circa degli immatricolati si iscrive a Unifi.Con 75,5/100 di voto medio per i diplomati, questo istituto totalizza 54.78 punti di indice FGA. Il 69% dei ragazzi che si diploma opta per proseguire il percorso universitario; nel 44% quasi dei casi la scelta cade sui percorsi umanistici. Oltre l’87% dei giovani immatricolati decide di studiare nell’ateneo di Unifi.Quarto posto per l’istituto che totalizza quasi 60 punti di indice FGA. Il voto medio di uscita è di 78,7/100 e, tra i diplomati, il 74% decide di iscriversi all’università. Quasi il 40% degli studenti decide di iscriversi a facoltà di tipo umanistico e, sul totale degli iscritti all’università, ben l’80% sceglie di rimanere a studiare a Unifi.Medaglia di bronzo con quasi 61 punti di indice FGA. Da questo istituto escono studenti diplomati con una media di 82/100. Tra questi il 70% decide di proseguire con l’università e quasi la metà lo fa scegliendo tra le facoltà di tipo umanistico. Nel 77% circa dei casi i ragazzi decidono di rimanere nell'ateneo fiorentino di Unifi.Con 62 punti di indice FGA la medaglia d’argento va al liceo Giuseppe Peano. La media di punteggio dei diplomati è di 79,5/100. Il 62% dei diplomati decide di proseguire con gli studi e lo fa, nel 40% dei casi circa, scegliendo facoltà di natura umanistica. Tra coloro che si diplomano in questa scuola sceglie di rimanere a studiare a Unifi circa l’80% dei ragazzi.Con 69.43 punti di indice FGA a piazzarsi primo è l’istituto linguistico Machiavelli. I ragazzi che escono da questa scuola hanno un punteggio medio di 82/100. Il 79% dei diplomati decide di proseguire con l’università e lo fa nel 45% dei casi scegliendo facoltà di tipo umanistico. Anche in questo caso il primo ateneo scelto per proseguire con gli studi è Unifi.