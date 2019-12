I migliori licei linguistici di Torino

I licei linguistici di Torino: ecco i migliori

10. Maria Ausiliatrice

9. Regina Margherita

8. Madre Mazzarello

7. Albert Einstein

6. Santorre di Santarosa

5. Altiero Spinelli

4. Giordano Bruno

3. Curie (IS Curie-Vittorini)

2. Domenico Berti

1. Vincenzo Gioberti

Anche quest’anno, il portale della Fondazione Agnelli sull'orientamento, ha stilato la classifica deinelle varie città italiane, quelli che meglio formano in previsione dell’università.Quali sono e secondo quali criteri vengono scelti? Sono vari e tra questi troviamo la media di punteggio del diploma o, ancora, il numero di crediti ottenuto.Per la nuova edizione di quest’anno, sono stati analizzati i dati di 1.255.000 diplomati italiani di 7.300 scuole in tre successivi anni scolastici (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Le scuole che (tendenzialmente) devono preparare per l’università (in pratica, i licei) vengono analizzate con uno speciale indice – FGA – che la Fondazione Agnelli crea considerando la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto al primo anno di università.Vediamo insieme lacosì da capire quali sono quelli che vale la pena frequentare e scegliere se ti trovi nella fase di vita in cui devi compiere questa scelta.Guarda anche:Ecco laLa classifica parte con una scuola non statale, la Maria ausiliatrice che con il suo indice FGA a 49.36 si piazza al decimo posto dei licei linguistici migliori di Torino. Il voto medio di maturità all'uscita è pari a 79,9 su 100 e tra i diplomati si immatricola l’88%. Tra questi la stragrande maggioranza, l’85% circa, rimane a studiare a Unito optando per indirizzi giuridico politici nel 21,4% dei casi.Con 51.27 punti di indice FGA il Regina Margherita conquista il nono posto in classifica. I ragazzi che escono da questo liceo linguistico hanno una media di 75,7 punti su 100 e scelgono di proseguire con l’università nel 78% dei casi. L’indirizzo che va per la maggiore, ovvero scelto nel 26,9% dei casi è quello delle facoltà umanistiche. La prima università scelta dagli studento del liceo linguistico in questione è Unito (88% dei casi).Anche in questo casi ci troviamo davanti a un istituto non statale, il liceo linguistico Madre Mazzarello. L’indice FGA è pari a 52.68 punti con l’87% degli studenti che, una volta diplomati, decide di immatricolarsi all’università. Il voto medio dei diplomati è pari a 79,9 punti su 100 all’uscita. Il 35,8% dei ragazzi prosegue all’università in facoltà di indirizzo umanistico, nell’88,1% dei casi rimanendo presso Unito.55.13 punti di indice FGA per il settimo liceo linguistico in classifica; il voto medio di chi si diploma si attesta a 76,2/100 con il 78% tra questi che decide di iscriversi all’università proseguendo il percorso. Uno studente su quattro decide di proseguire gli studi con corsi in ambito economico-statistico e l’87,3% decide di farlo nella prima università di Torino, Unito.Il sesto liceo linguistico in classifica ha un indice FGA pari a 58.79 punti. I diplomati escono da questo istituto con un punteggio medio pari a 78,4/100 e decidono di proseguire gli studi immatricolandosi nel 79% dei casi. L’area umanistica va per la maggiore tra i maturati, che la scelgono nel 41% circa dei casi e la quasi totalità degli studenti decide di rimanere a studiare a Unito (92,9% dei casi).Il liceo linguistico Altiero Spinelli si piazza quinto in classifica grazie ai suoi 62.87 di indice FGA. I diplomati escono da questo istituto con un punteggio medio pari a 79,8/100 e proseguono gli studi immatricolandosi nel 66% dei casi. Le facoltà che vanno per la maggiore? Quelle di economia e statistica, scelte nel 19,6% dei casi. L’82,5% dei diplomati rimane a studiare presso Unito.Arriviamo vicino al podio: quarto classificato è il liceo linguistico Giordano Bruno di Torino con 63.9 punti di indice FGA. I ragazzi del Giordano Bruno escono con una media di punteggio al diploma pari a 77,5/100. Di questi è il 70% a scegliere di proseguire gli studi all’università, optando nel 38,2% dei casi per facoltà di stampo umanistico. La quasi totalità degli iscritti all’università, ben il 94,5%, sceglie di rimanere a studiare a Torino a Unito.Terzo posto e medaglia di bronzo per il liceo linguistico Curie, che si trova nelle vicinanze di Torino, a Grugliasco. I ragazzi escono da questo liceo con una media di punteggio pari a 77,3/100; l’indice FGA si attesta a 64,3 punti. L’82% dei ragazzi provenienti da questo liceo decide di immatricolarsi proseguendo gli studi all’università e uno su tre opta per facoltà di natura umanistica. Il 91,3% dei diplomati rimane nella città di Torino e si iscrive a Unito.Con 63.93 punti FGA è il liceo linguistico Domenico Berti di Torino ad piazzarsi secondo in classifica. I diplomati di questo liceo escono con una media di punteggio pari a 80/100 spaccati e nel 76% dei casi decidono di continuare i loro studi. Quasi uno studente su 3 decide di studiare in facoltà umanistiche e il 94,3% di loro sceglie di farlo rimanendo a Torino alla Unito.Famoso per il liceo classico, il Gioberti ha anche un'offerta formativa per il liceo linguistico.Primo in classifica con indice FGA pari a 67.86, questo liceo fa uscire i diplomati con una media di voto pari a 80,5/100. Nell’86% dei casi i diplomati scelgono di proseguire con l’università e circa uno su quattro lo fa in ambito umanistico. L’84,8% decide di rimanere a studiare alla Unito.