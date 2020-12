Perché scegliere il liceo scientifico scienze applicate?

Liceo Scientifico Tradizionale o Scienze Applicate: le differenze

Lingua e letteratura italiana : 4 ore a settimana per 5 anni.

Lingua e cultura latina: 3 ore a settimana per 5 anni

Lingua straniera: 3 ore a settimana per 5 anni

Matematica: 5 ore a settimana (con informatica) nel biennio, 4 ore nel triennio

Fisica: 2 ore a settimana nel biennio, 3 ore a settimana nel triennio

Scienze naturali: 2 ore a settimana nel biennio, 3 ore a settimana nel triennio (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

Storia e Geografia : 3 ore nel biennio

Storia: 2 ore a settimana nel triennio

Filosofia: 3 ore a settimana nel triennio

Disegno e storia dell’arte: 2 ore a settimana per 5 anni

Scienze motorie e sportive: 2 ore a settimana per 5 anni

Religione cattolica o Attività alternative: 1 ora a settimana per 5 anni

Lingua e letteratura italiana: 4 ore a settimana per 5 anni

Lingua straniera: 3 ore a settimana per 5 anni

Matematica: 5 ore a settimana al primo anno; 4 ore a settimana per i 4 anni successivi

Fisica: 2 ore a settimana nel biennio, 3 ore a settimana nel triennio

Scienze naturali: 3 ore a settimana al primo anno; 4 ore al secondo anno, 5 ore a settimana nel triennio (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

Informatica: 2 ore a settimana per 5 anni

Storia e Geografia: 3 ore nel biennio

Storia: 2 ore a settimana nel triennio

Filosofia : 2 ore a settimana nel triennio

Disegno e storia dell’arte: 2 ore a settimana per 5 anni

Scienze motorie e sportive: 2 ore a settimana per 5 anni

Religione cattolica o Attività alternative: 1 ora a settimana per 5 anni

Perché scegliere il liceo scienze applicate?

inizierà il periodo delle iscrizioni al prossimo. Ci sarà tempo per tutto gennaio per iscriversi al primo anno della scuola superiore. Le iscrizioni potranno essere formalizzate solo attraverso. La scelta della scuola, bene ricordarlo, è una scelta moltoe bisogna scegliere e l'indirizzo che più si addice alle proprie caratteristiche.Affinché non ci siano rendimenti poco esaltanti o abbandoni scolastici, dunque, è bene "prevenire" cercando di esaltare lee tenendo in contoSe ti piace studiare. Questo indirizzo di studi è finalizzato all’approfondimento della cultura scientifica in sintonia con lo studio delle materie letterarie ed umanistiche, compreso il latino (manca il greco, peculiarità del liceo classico).. Lo studio della matematica, della fisica e della chimica darà dimestichezza nella risoluzione di problemi complessi e stimolerà le tue capacità di analisi.Con questo corso di studi potrai scegliere tra due indirizzi: quello scientifico "tradizionale" e quello di scienze applicate., lo studente è in grado anche di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la realtà che lo circonda.del liceo, lo studente intende acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi scientifici e tecnologici, con spazio maggiore per l'e la, la, lae leaffrontate per un maggior numero di ore, con ampio ricorso ad attività di laboratorio. In questa opzione non è previsto lo studio del latino.Per entrambi gli indirizzi è previsto l'insegnamento di una materia fatto inLe basi diti permetteranno di intraprendere con una certa facilitàcome matematica, fisica, chimica, scienze naturali, medicina o ingegneria.I motivi per scegliere il liceo scientifico scienze applicate sono molti. In particolare la scelta è indicata per gli studentie alle leggi che li governano, o, che vogliono approfondire le conoscenze non solo sui libri, ma soprattutto attraverso. Se poi sei anche verso, questa è la scuola per te.