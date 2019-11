I migliori licei classici di Roma

10. Liceo Augusto

Liceo Torquato Tasso: 83.29 Liceo Ennio Quirino Visconti: 79.19 Liceo Francesco Vivona: 78.99 Liceo Bertrand Russell: 77.49 Liceo Terenzio Mamiani: 75.89 Liceo Virgilio: 75.34 Liceo Dante Alighieri: 74.34 Liceo Giulio Cesare: 74.05 Liceo Orazio: 74 Liceo Augusto: 73.72

Sesta edizione del reportrealizzato dalla Fondazione Agnelli. Nella classifica vengono segnalati i licei che meglio formano per l'università. Nel sito è possibile comparare le scuole dell'indirizzo di studio prescelto. Dai licei che preparano meglio all’università alle scuole che introducono subito al mondo del lavoro, con classifiche stilate sulla base di un’indagine su circaitaliani. Skuola.net vi svela quali sono. Nella Capitale il, ma al secondo posto spunta l'che ha rapidamente scalato la classifica, scivola più indietro ilEcco la top ten deiAl decimo posto nella graduatoria c'è il. L'indice FGA è di. Il voto medio alla maturità è di. Si immatricolano all'università l'degli studenti che si diplomano scegliendo l'area giuridico-politica (il 24,7%) poi quella umanistica (20,8%). Per il 46,8% scelgono. Il Liceo è stato istituto nel 1936 in occasione del bimillenario della nascita dell'imperatore Cesare Auguro. Sono 896 gli alunni per 38 classi e un rapporto alunni/classi pari a 23. L'istituto ha stipulato convenzioni con 28 strutture.Al nono posto, in graduatoria, troviamo il liceo. L'indice FGA è di. Il voto medio alla maturità è. Si immatricolano all'università l'dei diplomati con l'area giuridico-politica ancora preferita (il 24,1%). Il 67,8% dei diplomati sceglie. 1231 il numero degli alunni per 52 classi e un rapporto alunni/classi pari a 23. L'istituto ha stipulato convenzioni con 37 strutture.All'ottavo posto c'è il. Indice FGA pari a. Media voto dei diplomati ècon l'86% degli studenti che si immatricolano e supera il primo anno. Più del 60% si iscrive a La Sapienza di Roma e soprattutto il 30% si iscrive in una facoltà afferente all'area giuridico-politica (poi c'è quella economico-statistica). Sono 976 gli studenti iscritti pere un rapporto alunni/classi pari a 22. L'istituto ha stipulato convenzioni con 39 strutture.Al settimo posto, invece, c'è il liceo. Indice FGA pari aè il voto medio degli studenti alla maturità. Si iscrive all'università e passa il primo anno l'85% degli studenti. Più del 40% si iscrive a La Sapienza e il 27% a. Sempre la maggioranza degli immatricolati provenienti da questa scuola sceglie l'area giuridico-politica. 787 gli alunni per 33 classi. Il rapporto alunni/classi è pari a 33. L'istituto ha stipulato convenzioni con 28 strutture.Al sesto posto c'è il liceocon ildi indice FGA.è il voto medio preso alla maturità da parte degli immatricolati. Il 73% si iscrive all'università e supera il primo anno. Rispetto agli altri licei menzionati, al Virgilio(40,5%) con una maggioranza di studenti che si iscrive alla Sapienza (49,1%). Più di 1100 gli studenti (1147 per l'esattezza) per 48 classi. 23 è il rapporto alunni/classi. L'istituto ha stipulato convenzioni con 60 struttureAl quinto posto troviamo ilche scende giù dal podio dopoè l'indice FGA.è il voto medio degli studenti alla maturità. L'85% degli alunni che si iscrivono all'università supera il primo anno. Testa a testa tra areae quellanelle preferenze dei ragazzi, ma si difende bene anche l'area. La stragrande maggioranza sceglie(quasi il 60%). Quasi mille gli iscritti (1091) per 45 classi. Sale il rapporto alunni/classi: 24. L'istituto ha stipulato convenzioni con 44 struttureAi piedi del podio troviamo ilcon indice FGA pari aè il voto medio degli studenti che si diplomano. Il 76% si iscrive all'università e supera il primo anno. 29,5% gli alunni che si immatricolano nelle facoltà afferenti all'area. Qui, invece, si predilige(34,1%). 1653 gli alunni per 66 classi con 25 come media tra alunni e classi. L'istituto ha stipulato convenzioni con 48 struttureMedaglia di bronzo sull'idea podio dei migliori licei di Roma troviamo il. Indice FGA pari aè il voto medio degli studenti alla maturità. 213 il numero dei diplomati per anno. L'86% degli studenti si immatricolati e supera il primo anno. Il 29,4% si iscrive nelle facoltà afferenti all'area disciplinare. Vince l'Universitàscelta dal 38,5% dei maturati. 1253 gli alunni iscritti per 52 classi (media alunni/classi pari a 24). L'istituto ha stipulato convenzioni con 31 strutture.Secondo posto per ilcon indice FGA pari a. Più basso rispetto al Vivona è il voto medio degli alunni maturati:. 125 è il numero medio dei diplomati per anno con l'85% che si iscrive all'università e supera il primo anno. Il 30% si iscrive alle facoltà dell'areae prevalentemente scelgono l'Università La Sapienza (38,2%), poi RomaTre (27,5%).La graduatoria per il 2019 è vinta dal Liceo. Il miglior liceo classico di Roma ha un indice FGA pari aè il voto medio degli studenti che si maturano e 166 è il numero medio dei diplomati per anno. L'85% degli studenti si immatricola e supera il primo mentre il 24% si iscrive in facoltà che fanno riferimento all'area(18,7%)(18,1%). Chi frequenta il Tasso poi si iscrive, principalmente, alla(68,5%) poi alla(9,6%). Sono 1058 gli alunni iscritti con 43 classi e un rapporto alunni/classi pari a 24. L'istituto ha stipulato convenzioni con 57 strutture