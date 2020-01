I migliori licei di Brescia

I licei classici migliori di Brescia

I licei scientifici migliori di Brescia

I licei delle scienze umane migliori di Brescia

I licei linguistici migliori di Brescia

I licei artistici migliori di Brescia

Hai tempoper effettuare l’iscrizione alla scuola superiore sulla piattaforma “” del MIUR e puntuale come ogni anno arriva la classifica sui licei migliori dididella Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma., infatti, guarda agli esami sostenuti, ai crediti acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. Indicatore rilevante in graduatoria è l’, che equivale alla somma della media dei voti e dei crediti ottenuti su una scala fino a 100.Al primo posto in classifica c’è ilcon un Indice FGA pari a. Da questa scuola escono in media 150 diplomati all’anno e chi si immatricola ha un voto di maturità medio pari a 79,4. All’università le aree disciplinari più ambite sono quella(31,4%),(22,5%) e(12,5%). Solo il 2,6% si dedica all’ambito. Le università più gettonate sono le seguenti: Università degli Studi di Brescia (25,9%) e Università Cattolica del Sacro Cuore (12,0%).Al secondo posto c’è il l’, articolato in una scuola primaria, una secondaria di I grado, un liceo classico quinquennale. L’indice FGA è pari ae sono circai diplomati annui con un voto medio di maturità degli immatricolati pari a 78,1. La maggior parte degli studenti uscenti da questo liceo intraprende l’ambito(27,7%), il 18,5% l’ambitoe il 15,4% quello. Gli atenei in cui si immatricolano con maggior frequenza sono: Università Cattolica del Sacro Cuore (24,6%) e Università degli Studi di Brescia (23,1%).Al primo posto vi è ilcon un Indice FGA pari a. Da questo liceo escono in mediaall’anno e gli immatricolati hanno un voto di maturità medio pari a 79,8. All’università le aree disciplinari più gettonati sono le seguenti:(30,2%),(20,1%) e(11,6%). Gli atenei più frequentati, invece, sono l’Università degli Studi di Brescia (42,1%) e il Politecnico di Milano.Al secondo posto in classifica c’è ilcon un Indice FGA pari a. Sono circagli studenti che si diplomano per anno. Il voto medio della maturità degli immatricolati e dei non immatricolati è lo stesso: 79,5. All’università, gli studenti prediligono le seguenti aree:(36,0%),(16,3%) ed(10,9%). Gli atenei più frequentati sono i seguenti: Università degli Studi di Brescia (50,8%) e Politecnico di Milano (9,1%).Al terzo posto, invece, vi è ilcon un indice FGA pari a. Da questa scuola escono in media 26 studenti (secondo i dati di Eduscopio) e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 77,3. All’università le aree disciplinari più gettonate sono:(32,4%),(16,2%) e(16,2%). Gli atenei più frequentati sono anche qui l’Università degli Studi di Brescia (44,6%) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (14,9%).Al primo posto vi è ilcon un Indice FGA pari a. Da questo liceo escono in media 111 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 78,4. All’università le aree disciplinari più gettonate sono le seguenti:(44,5%),(16,7%) e(16,7%). Solo il 2,3% si dedica a quella. Le università più frequentate sono invece l’Università Cattolica del Sacro Cuore (30,8%) e l’Università degli Studi di Brescia.Al secondo posto c’è il Liceocon un Indice FGA pari a. Sono circa 79 gli studenti che escono in media da questo liceo e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 75,2. All’università gli studenti prediligono l’area(36,1%) e quella(20,1%). Anche qui, gli atenei più frequentati sono l’Università Cattolica del Sacro Cuore (27,3%) e Università degli Studi di Brescia (26,3%).Al terzo posto, infine, vi è ilcon un indice FGA pari a. Secondo i dati di Eduscopio, da questo liceo escono in 32 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 75,5- All’università le aree più gettonate sono le seguenti:(33,7%),(21,7%) e(15,7%). Gli atenei più gettonati sono: Università Cattolica del Sacro Cuore (42,2%) e Università degli Studi di Brescia (20,5%).Al primo posto vi è ilcon un Indice FGA pari a. Da questo liceo escono in media 56 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio pari a 80,4. All’università gli studenti prediligono l’area(47,2%). Solo il 14,8% intraprende studi. Anche qui gli studenti decidono di studiare presso l’Università degli Studi di Bresci a (22,5%) e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.Al secondo posto, invece, vi è ilcon Indice FGA pari a. Da questo liceo escono in media 63 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 78. Le aree disciplinari più gettonate sono le seguenti:(58,0%) e(15,4%). Gli atenei più gettonati sono: Università Cattolica del Sacro Cuore (23,8%) e Università degli Studi di Brescia (19,6%).Al terzo posto, infine, c’è ilcon un Indice FGA pari a. Sono circa 100 gli studenti che in media escono ogni anno da questo liceo e gli immatricolati hanno un voto di maturità medio pari a 79,5. Anche qui le aree disciplinari più gettonate sono quella(57,4%) e(10,1%). Gli atenei più gettonati sono: Università Cattolica del Sacro Cuore (21,5%) e Università degli Studi di Bergamo (19,0%).Per i diplomati dei Licei Artistici la piattaforma disponee non sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.Al primo posto vi è ilcon un Indice FGA pari a. Da questo liceo escono in media 68 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 78,3. Chi va all’università predilige l’ambito(36,9%) e quello(32,8%). Escluse le accademie, gli atenei più frequentati sono i seguenti: Politecnico di Milano (27,0%) e Università degli Studi di Brescia (16,4%).Al secondo posto vi è ilcon un indice FGA pari a. In media escono 107 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio pari a 77,7. Anche qui chi va all’università predilige l’ambito(42,1%) e quello(22,4%). Escluse le accademie, gli atenei più frequentati sono i seguenti: Università degli Studi di Brescia (26,2%) e Università Cattolica del Sacro Cuore (14,0%).Al terzo posto, infine, vi è ilcon un indice FGA pari a. Sono 40 gli studenti che si diplomano in media per anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità apri a 79,4. Anche qui chi va all’università predilige l’ambito(33,3%) e quello(27,4%). Escluse le accademie, gli atenei più frequentati, invece, sono i seguenti: Università Cattolica del Sacro Cuore (22,9%) e Politecnico di Milano (18,8%).