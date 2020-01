Iscrizioni scuola 2020/21 Miur: le faq per iscriversi correttamente

Iscrizione online scuola 2020 2021: cosa serve per iscriversi

Iscrizioni scuola 2020 2021: come registrarsi al portale online

inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot";

compilare una scheda con i dati anagrafici e l'indirizzo e-mail (da digitare due volte per sicurezza);

se i dati sono corretti, si deve selezionare "conferma i tuoi dati" per completare la registrazione; altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.

Iscrizioni online 2020 2021 Miur: come inviare correttamente la domanda

nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni necessarie per l'iscrizione;

nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione delle classi).

Iscrizioni scuola 2020 2021: stato e accettazione delle domande

"Inoltrata", ovvero è stata recapitata alla prima scuola o al CFP scelto, che, dopo la chiusura delle iscrizioni, inizierà a valutarla insieme a tutte le altre domande pervenute;

"Restituita alla famiglia" (solo durante il periodo delle iscrizioni), quando la scuola o il CFP restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola/CFP) per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le modifiche, deve essere nuovamente inoltrata;

"Accettata", quando la domanda è accolta dalla scuola o dal CFP destinatario dell'iscrizione;

"Smistata", quando - in caso d'indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande - viene inoltrata alla scuola o al CFP indicato dalla famiglia come soluzione alternativa.

, e anche gli ultimi indecisi dovranno sciogliere gli indugi e inviare la richiesta alla scuola scelta. La procedura è semplice e intuitiva: basta seguire alcuni brevi passaggi per inviare correttamente la propria richiesta di iscrizione a scuola. Tuttavia possono sorgere alcuni dubbi da chiarire il prima possibile, per evitare di ritrovarsi in seguito in situazioni difficili da gestire.Per questo Skuola.net ha individuato le problematiche a cui si può dare pronta soluzione, grazie alle risposte delle FAQ tematiche del Miur.Per accedere alle Iscrizioni on line è necessario avere un codice utente e una password: puoi ottenerle attraverso la registrazione. Se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi usare quella.Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste.Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. Puoi trovare il codice della scuola/CFP attraverso Scuola in Chiaro. Poiché è possibile indicare nella domanda, elencandole in ordine di preferenza, fino a tre scuole, i codici da conoscere potrebbero essere tre.Prendi contatti con la scuola destinataria della domanda d'iscrizione, oppure con la scuola di attuale frequenza. Queste scuole provvederanno ad inserire le domande per conto delle famiglie che ne facciano richiesta a partire dal 7 gennaio.Si. Le credenziali ottenute lo scorso anno tramite la registrazione al portale MIUR sono ancora valide. Se non ricorda la password o l’username può utilizzare le funzioni di recupero.Puoi utilizzare l'applicazione "Scuola In Chiaro" raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente all'indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it oppure può contattare la scuola stessa.Il codice è composto da dieci caratteri di cui i primi due indicano la provincia della scuola.Per accedere al modulo di registrazione, cliccare sul pulsante REGISTRATI posto in alto a sinistra dello schermo.Nella pagina "Registrati" occorre seguire un breve percorso:Successivamente si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line.Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-mail e di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l'iscrizione. questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line.La registrazione serve per ottenere le credenziali di accesso al servizio delle Iscrizioni on line. Se si possiede un'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o credenziali di accesso ad altri servizi del MIUR (come "Istanze On Line", "Pago In Rete" o "Portale della governance della formazione"), è possibile accedere al servizio Iscrizioni on line utilizzando queste credenziali.Sarà possibile effettuare la registrazione alcuni giorni prima dell'avvio delle iscrizioni on line a partire dal 27 dicembre 2019.SiSì, è possibile registrarsi anche con la casella istituzionale "@istruzione.it"Si. Le credenziali ottenute lo scorso anno tramite la registrazione al portale MIUR sono ancora valide. Se non ricorda la password o l’username può utilizzare le funzioni di recuperoNo. Con le stesse credenziali ottenute con la prima registrazione può iscrivere tutti i suoi figli.Il sistema genera un'utenza in automatico e la invia alla casella di posta elettronica comunicata immediatamente dopo il salvataggio dei dati.Accedere alla pagina di login dall'indirizzo e cliccare su "Password dimenticata?" www.iscrizioni.istruzione.it . e cliccare su "Password dimenticata?"Accedere alla pagina di login dall'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare su "Username dimenticata?"Nel caso in cui l'indirizzo inserito in fase di registrazione fosse errato si può ripetere la registrazione dalla pagine di login inserendo il proprio codice fiscale selezionando "NUOVA REGISTRAZIONE"Nel caso in cui si è certi che l'indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione sia corretto, per ottenere le credenziali si può provare, in sequenza, ad effettuare il "Recupero del nome utente" e il "Recupero password". E’ opportuno verificare che l’e-mail con le credenziali non sia stata automaticamente recapitata nella cartella di Posta Indesiderata (cartella che potrebbe chiamarsi anche “Spam” o “Antispam”)I dati dei recapiti telefonici, come anche quelli del documento di riconoscimento, di residenza e domicilio, e di indirizzo di posta elettronica inseriti al momento della registrazione si possono aggiornare all'interno dell'applicazione Iscrizioni on line (cui si accede inserendo l'utenza e la password), cliccando sulla voce "Aggiorna dati di registrazione"Occorre rivolgersi alla scuola di destinazione e segnalare l'errore. La scuola potrà modificare il dato solo successivamente, sui propri sistemi di archiviazione.Effettuata la registrazione, si può entrare cliccando sul bottone "ACCEDI AL SERVIZIO", e digitando le proprie credenziali.Clicca sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" ed inserisci il codice identificativo della scuola o del CFP prescelto.Il modello di domanda on line è composto da due sezioni:Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari per l'iscrizione (prima sezione), altri facoltativi (seconda sezione).Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne la correttezza.A questo punto, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante "Inoltra la domanda".Sì. Per gli alunni già iscritti a classi diverse dalla prima non occorre effettuare alcuna iscrizione per il prossimo anno scolastico. L'iscrizione alle classi successive alla prima viene fatto d'ufficio dalla scuola frequentata.No, non è prevista l'iscrizione online. Per le scuole dell'infanzia le iscrizioni devono essere effettuate direttamente presso la segreteria della scuola presceltaPuò recarsi presso la scuola prescelta per l'iscrizione oppure, in alternativa, presso la scuola che attualmente frequenta suo figlio: entrambe possono provvedere all'iscrizione on line.Sì. Nel sistema delle iscrizioni online è presente una funzione che consente la creazione di un "codice provvisorio", che, in seguito, l'istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivoIl SIDI è il Sistema Informativo del Ministero che gestisce anche l'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Suo figlio risulta già censito in questa Anagrafe con dati evidentemente diversi da quelli da lei inseriti. Occorre segnalare l'incongruenza alla scuola di attuale frequenza che provvederà a correggere il dato in Anagrafe una volta constato e verificato l'errore. Ad ogni modo può proseguire con l'iscrizione on lineNo. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per avvalersi dell'istruzione parentale deve presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione di suo figlioNo, non occorre. La compilazione del modulo di iscrizione on line viene effettuata dal genitore che si è registrato, il quale dichiara di avere condiviso la scelta con l'altro genitore apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella.Sì. La richiesta di iscrizione, rientrando nella cosiddetta "Responsabilità genitoriale" (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154), deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Il modulo on line recepisce tali nuove disposizioni richiedendo, al genitore che compila la domanda, di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell'altro genitoreIl decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative all'istruzione e all'educazione, devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato previsto che il genitore che compila la domanda di iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in accordo con l'altro genitore. Nel modulo di iscrizione online questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella. Anche nel modello cartaceo utilizzato per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia è prevista una specifica dichiarazione che deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domandaSì, è necessaria l'iscrizione on lineNo. L'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta per garantire adeguata protezione e riservatezza ai minoriLe domande, in qualsiasi momento pervengano, purché tra il 7 e il 31 gennaio 2020 saranno trattate indipendentemente dall'ordine di arrivo. Infatti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza sono deliberati dai Consigli di istituto e devono rispondere a principi di ragionevolezza. E’ da escludere tra questi l'ordine di arrivo delle domande di iscrizioneIl servizio è disponibile a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica.Ogni scuola può dare supporto nella fase di compilazione della domanda. Per di più le segreterie hanno a disposizione una funzione che permette di inserire la domanda on line per conto della famigliaSì, può interrompere la compilazione, salvare e non inoltrare la domanda. Solo cliccando sul pulsante "Inoltra" si conclude la procedura e la domanda di iscrizione viene trasmessa alla scuola destinataria dell'iscrizione e resa visibile alla scuola di partenzaNo. Per modificare una domanda già inoltrata occorre che la scuola a cui è stata inviata la restituisca alla famiglia mettendola a disposizione sul portale delle iscrizioni on line. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (31 gennaio 2020). Una volta modificata la domanda deve essere di nuovo inoltrata.Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate on line devono essere perfezionate da parte dei genitori presentando, alla scuola prescelta, la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.L'iscrizione ad una sezione di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale prevede che l'alunno superi una prova attitudinale. Se l'alunno non supera la prova attitudinale o in mancanza di posti, la domanda di iscrizione viene trasmessa dalla prima alla seconda scuola indicata nel modello.Non ci sono divieti a indicare nella domanda di iscrizione on line una seconda e una terza scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. Si suggerisce, però, di verificare che le prove attitudinali vengano svolte in una data successiva a quella in cui si svolgeranno nella prima scuola scelta, per consentire all'alunno di potervi partecipare. Infatti, se nella seconda o nella terza scuola la prova attitudinale è svolta prima e sono state compilate le graduatorie degli alunni che l'hanno superata, non sarà possibile organizzare un'altra prova attitudinale e, quindi, la domanda non potrà essere accoltaLa domanda inoltrata arriva alla scuola e il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d'invio della domanda. Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla tua casella di posta elettronica.A chiusura delle Iscrizioni on line, la scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale.Lo stato della domanda può essere:Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella procedura di registrazione. Lo stato della domanda può essere seguito anche attraverso il servizio di Iscrizioni on line cliccando sulla voce "Visualizza Situazione Domande".Al momento dell'accettazione/non accettazione della domanda di iscrizione da parte della scuola, si riceve un messaggio via mail. Inoltre, per sapere se la scuola ha accettato la domanda, si può verificare lo stato della stessa dalla homepage di Iscrizioni on line nella sezione "Visualizza Situazione Domande": questa può risultare Inoltrata, e quindi inviata correttamente ma in attesa di essere valutata; Accettata, se la domanda è stata accolta dalla scuola; Smistata, se la scuola non ha potuto accettare la domanda, e l'ha quindi passata all'istituto di seconda scelta; Restituita alla famiglia, qualora la domanda dovesse essere integrata o modificata. Una volta restituita, la domanda può essere modificata e nuovamente inviata.Al momento dell'accettazione/non accettazione della domanda di iscrizione da parte della scuola o del Centro di Formazione Professionale regionale prescelto si riceve un messaggio sulla casella di posta elettronica comunicata al momento della registrazione.Dopo l'inoltro della domanda, si può seguire il suo corso dalla homepage di Iscrizioni on line nella sezione "Visualizza Situazione Domande".Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili. Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e in "Scuola in chiaro".Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite e-mail alle famiglie.