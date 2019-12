I migliori licei di Napoli

I migliori licei classici di Napoli

I migliori licei scientifici di Napoli

I migliori licei delle scienze umane di Napoli

I migliori licei linguistici di Napoli

Il liceo artistico migliore di Napoli

Hai tempoper effettuare l’iscrizione alla scuola superiore sulla piattaforma https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ del MIUR e puntuale come ogni anno arriva la classifica sulle scuole migliori d'Italia didella, con i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma., infatti, guarda agli esami sostenuti, ai crediti acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. Indicatore rilevante in graduatoria è l’Indice FGA, che equivale alla somma della media dei voti e dei crediti ottenuti su una scala fino a 100. Il voto medio di maturità si riferisce a chi è immatricolato.Andiamo a scoprire iAl primo posto in graduatoria c’è ildi via Puccini con unpari a 80,21/100. In questo liceo sono circa 202 i diplomati che escono in media ogni anno con un voto medio di 84. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati sono:(29,4%),(14,7%) ed(13,6%). L’Università degli Studi di Napoli Federico II è uno degli atenei in cui gli studenti si iscrivono con più frequenza (l’81% circa).Al secondo posto, invece, c’è ildi P.zza Armendola con unpari a 77,81/100. In media di diplomanoannualmente con un voto medio di 81. Le aree disciplinari più gettonate dei diplomati di questo liceo sono:(35,8%),(21,6%) e(12,4%). Il 67,8% si iscrive all’Università degli Studio di Napoli Federico II o in università della regione; tra gli atenei italiani non campani, invece, la più gettato è l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.Al terzo posto, infine, c’è ildi via San Sebastiano con unpari a 74,80/100. Da questo liceo escono in media 122 studenti con un voto medio di maturità pari a 83. Chi decide di iscriversi all’università predilige i seguenti ambiti:(20,7%),(20,1%) e(17,5%). Le università più gettonate sono: Università degli Studi di Napoli Federico II (71,6%), Università L’Orientale (8,9%) e Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (5,6%).Al primo posto c’è ildi P.zza Dante con unpari a 79,60/100. Essendo un convitto si diplomano in media 20 studenti all’anno con un voto medio di 78. All’università si prediligono le seguenti aree disciplinari:(38,6%),(22,8%) e(17,5%). Le università più frequentate sono Università degli Studi di Napoli Federico II (80,7%) e l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (5,3%).Al secondo posto vi è ildi via Andrea D’Isernia con unpari a 78,71/100. Annualmente si diplomano in media 163 studenti con un voto di maturità medio pari a 82. Le aree disciplinari più gettonate sono:(32,8%),(22,7%) e(14,0%). Anche qui l’Università degli Studi di Napoli Federico II è l’ateneo in cui gli studenti si iscrivono con più frequenza (il 71,8% circa).Al terzo posto c’è ildi via Pigna con unpari a 73,83/100. In media si diplomano 158 studenti all’anno con un voto medio di maturità di 79,8. Gli ambiti più gettonati una volta all’università sono:(30,3%),(22,0%) ed(16,8%). Le università più frequentate sono: l’Università degli Studi di Napoli Federico II (79,1%) e Università degli Studi di Napoli Parthenope (6,7%).Al primo posto c’è ildella fazione di Arzano con unpari a 58,57/100. In media si diplomano 42 studenti all’anno con un voto medio di 77. Le aree disciplinari più gettonate sono:(32,9%),(27,1%) e(11,4%). Tra le università più frequentate vi sono: Università degli Studi di Napoli Federico II (38,6%), Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (25,7%) e Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" (24,3%).Al secondo posto, invece, vi è ildi via Nuova Agnano con undi. 54,02/100. In media si diplomano 45 persona all’anno con voto medio di maturità pari a 82. All’università gli ambiti più gettonati sono(32,5%) e(28,9%). Solo il 3,7% si dedicata all’. Tra le università più frequentate vi sono: Università degli Studi di Napoli Federico II (55,4%) e Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" (26,5%).Al terzo posto, infine, vi è ildi via Saverio Gatto con un indice FGA pari a 48,20/100. Da questo liceo escono in media 56 studenti ogni anno con un voto medio di maturità pari a 78. Le aree disciplinari più gettonate dalle matricole universitarie sono le seguenti:(38,2%) e(16,7%). Anche qui tra le università più frequentate vi sono: Università degli Studi di Napoli Federico II (49,9%) e Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" (28,4%).Al primo posto in classifica c’è ildi Portici con un indice FGA pari 65,91/100. Da questo liceo escono in media 93 studenti all’anno con un voto medio pari a 80. Le aree disciplinari tra le matricole universitarie sono:(42,1%),(14,5%) ed(13,2%). Le università più frequentate vi sono: Università degli Studi di Napoli Federico II (46,3%) e Università Orientale (30,6%).Al secondo posto, invece, vi è ildi via Benedetto Croce con un indice pari a. Sono 38 gli studenti che in media escono da questo liceo ogni anno, con un voto medio di 83. All’università il 55,4% delle matricole inizia(55,4%) e solo il 13,3% intraprende(13,3%). Le università più frequentate vi sono: Università Orientale (48,2%) e Università degli Studi di Napoli Federico II (32,5%).Al terzo posto, infine, vi è l’dell’omonima via con unpari a. Circa 14 studenti si diplomano in media all’anno con un voto di maturità medio pari a 83. All’università il 41,7% predilige, il 25,0%, invece,. Anche qui tra le università più frequentate vi sono: Università degli Studi di Napoli Federico II (36,1%) e Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" (25,0%).La piattaforma dispone solo dei dati di una scuola, il, che ha unpari a. Da questo liceo escono in media 115 studenti, con un voto medio di maturità pari a 84. Non si dispongono dati delle accademie frequentate ma il 39,9% delle matricole sceglie tra le. Tra le università più frequentate è l’Università degli Studi di Napoli Federico II (59,4%).