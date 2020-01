I migliori licei di Verona

I licei classici migliori di Verona

I licei scientifici migliori di Verona

I licei delle scienze umane migliori di Verona

I licei linguistici migliori di Verona

C'è tempo fino al 31 gennaio per le. Uno studente su due, come già segnalato da Skuola.net, è ancora indeciso. Diventa necessario, dunque, informarsi. Tra gli strumenti per l'orientamento è conosciuto, il portale messo a punto dalla Fondazione Agnelli che mostra la capacità delle scuole di preparare all'università e al mondo del lavoroNel mese di Novembre del 2019, Eduscopio, insieme alla Fondazione Agnelli, ha redatto, ossia degli istituti che preparano al meglio agli studi universitari o al lavoro una volta ottenuto il diploma.Per valutare la qualità di un istituto vengono prese in considerazione le performance degli studenti al primo anno di università, elaborati attraverso l'indice FGA, che fornisce un determinato punteggio a ogni scuola. Successivamente vengono utilizzati altri indicatori che consentono di comparare le diverse scuole in base ai risultati dei diplomati (percorsi universitari intrapresi, esami sostenuti, crediti acquisiti, voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università).La classifica comprende ancheIl liceo classico migliore di Verona è locon unpari a 80.27. L'85% degli studenti si immatricola all'università, 81 è il voto medio alla maturità degli immatricolati. Il 26,5% sceglie una facoltà umanistica e il 34,8% sceglie l'Università di Verona. Al secondo posto, invece, c'è l'con un indice FGA pari a 69.57. 78 è il voto medio degli studenti alla maturità. Il 75% degli studenti diplomati si iscrive all'università, mentre il 30% sceglie una facoltà umanistica. Quasi il 50% sceglie l'Università di Verona. Al terzo posto, invece, c'è un liceo non statale: si tratta delcon un indice FGA pari a 68.95. Il 23% degli studenti diplomati in questo istituto sceglie una facoltà scientifica, il 41% si iscrive all'Università di Verona.Al primo posto tra i licei scientifici della città scaligera c'è il liceopari a 81.09 con 79 di voto medio. L'87% degli studenti sceglie di iscriversi all'Università e il 25% sceglie una facoltà tecnica. Il 36%, invece, opta per Verona come sede di studi universitari. Secondo posto per il liceo scientificocon unpari a 80.37. L'87% degli studenti diplomati prosegue gli studi, il 19% sceglie una facoltà scientifica all'università. Più della metà opta per l'Università di Verona. Il terzo posto è per il liceo scientificocon78.35. L'86% degli studenti si iscrive all'università, il 25% opta per una facoltà scientifica e il 45% continua a Verona come sede di studi universitari.Al primo posto tra i licei per le scienze umane a Verona c'è la scuola statale: 65.97 di. 78 è il voto medio degli studenti alla maturità. Il 77% di loro si iscrive all'università e il 40% opta per una facoltà umanistica. Più della metà degli studenti sceglie Verona come sede di studio universitaria. Secondo posto, invece, per la scuola paritariaconpari a 62.40: 72 è il voto medio alla maturità. Il 47% degli studenti sceglie di andare all'università. Il 23% di loro opta per una facoltà umanistica.Al primo posto tra ic'è ilconA pari a 79.4. 82 è il voto medio degli studenti alla maturità. L'81% degli studenti sceglie di continuare gli studenti e il 46% di loro opta per una facoltà del settore umanistico. Quasi due studenti su tre decidono per continuare gli studi a Verona presso l'ateneo cittadino. Secondo posto va alpari a 73.19. 80 è il voto medio degli studenti alla maturità. Il 65% di loro opta per l'università e il 47% di loro opta per una facoltà umanistica. Il 37%, invece, sceglie l'università di Verona. Terzo posto, invece, per ilconpari a 63.69. 78 è il voto medio degli studenti alla maturità. Il 74% opta per l'università. Ben il 55% sceglie una facoltà umanistica, il 41%, invece, l'università di Verona come sede di studi