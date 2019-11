I migliori licei classici di Torino

Classifica migliori licei classici Torino

10. Istituto Sociale (non statale)

9. Sacra famiglia (non statale)

8. Umberto I

7. Valsalice

6. Augusto Monti

5. Maurilio Fossati (non statale)

4. Vincenzo Gioberti

3. Massimo D’Azeglio

2. Vittorio Alfieri

1. Migliore liceo classico di Torino: Camillo Benso di Cavour

Anche quest’anno, ha individuato le migliori scuole, e quindi iper le principali città italiane. Tra le tante è compresa anche il capoluogo piemontese. Quali sono? La ricerca Eduscopio ha cercato di rispondere a questa domanda assegnando un punteggio ad ogni scuola, basandosi su criteri come la media dei voti al diploma, il successo degli immatricolati al primo anno di università, coniando anche il cosiddetto "indice FGA", un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti, considerando gli anni dal 2014/2015 al 2016/2017. Sulla base di questi punteggi, ecco laGuarda anche:Ecco laLa prima scuola, quella al decimo posto, è un istituto non statale con un indice FGA pari a 64,88. Il 91% dei diplomati provenienti da questa scuola sceglie di proseguire con l'università optando egualmente (19,1%) per l’area scientifica e l’area tecnica. La media del voto di diploma per chi esce è pari a 79,6/100. Nel 66% dei casi i neodiplomati scelgono l’ateneo di Unito.Anche la nona scuola in classifica è non statale con un FGA pari a 68,7%. La media di voti per chi prende il diploma è 78,3/100. L’83% dei diplomati va all’università una volta terminata questa scuola. Tra questi la maggior parte opta per l’area giuridico-politica (31,6%) e per l’ateneo Unito (quasi il 90%).Con 68,86 punti di indice FGA l’Umberto I si piazza ottavo in classifica. Il voto medio dei diplomati di questo liceo classico torinese è pari a 79,5/100. Nell’86% dei casi i ragazzi scelgono di proseguire con l’università optando, nella maggioranza dei casi, per l'opzione giuridico politica (27,3%) a Unito (circa 69%).Settimo posto per il liceo Valsalice che si piazza in classifica con un indice FGA pari a 71,71 punti. Con una media di voto al diploma che supera 80/100 i ragazzi scelgono di proseguire l’università nel 95% dei casi. La prima scelta (uno studente su quattro) prosegue gli studi nell’area giuridico-politica e il 65,8% lo fa presso Unito.L’Augusto Monti totalizza 77,07 punti di FGA e vede i suoi diplomati uscire con una media di punteggio pari a 81,4. L’89% dei diplomati opta per proseguire gli studi con l'università, nel 20,3% dei casi scegliendo l’area scientifica. Il 72,7% degli studenti sceglie l’ateneo di Unito.Con 78,25 come indice FGA il quinto posto è di questo liceo classico. Il voto medio di maturità è pari a 81,5 punti con ben il 96% dei diplomati che prosegue gli studi all’università. L’area umanistica è la più gettonata in questo caso (uno studente su quattro) e sempre l’ateneo Unito prevale sugli altri nella scelta (oltre tre studenti su quattro).Con 78,63 punti FGA il Vincenzo Gioberti è un gradino appena sotto rispetto al podio. La media di punteggio dei diplomati è pari a 80,1/100. Di questi l’89% sceglie di proseguire con gli studi universitari. L’area umanistica viene scelta dal 22% di coloro che si iscrivono; oltre uno su quattro opta per andare a Unito.79,01 punti di indice FGA per il Massimo D’Azeglio, liceo classico che vede i diplomati uscire con una media di punteggio pari a 79,5/100. Nel 92% dei casi i neodiplomati optano per proseguire gli studi con l’università. Il 20,7% di questi sceglie l’area giuridico-politica e quasi l’80% opta per l’ateneo Unito.Medaglia d’argento con 79,49 punti di FGA e una media di voto all’uscita pari a 80,1 per gli studenti del liceo classico Vittorio Alfieri. Il 92% dei neodiplomati sceglie di andare all’università e nel 76% dei casi la scelta è l’ateneo Unito. L’area preferita? Quella giuridico-politica (22% dei casi).Medaglia d’oro per il Camillo Benso di Cavour con i suoi 80,45 punti FGA. Gli studenti che si diplomano qui vantano una media di punteggio pari a 79,/100 e decidono nel 95% dei casi di proseguire gli studi universitari. Il 21,6% delle matricole sceglie l’area giuridico-politica e per la maggiore va l’ateneo Unito (oltre l’80% si immatricola qui).