I licei migliori di Bologna

I licei classici migliori di Bologna

I licei scientifici migliori di Bologna

I licei delle scienze umane migliori di Bologna

I licei linguistici migliori di Bologna

L'unico liceo artistico di Bologna su Eduscopio

Hai tempoper effettuare l’iscrizione alla scuola superiore sulla piattaforma “” del MIUR. Se abiti a Bologna, mentre rifletti sulla scuola migliore per te, a chiarirti le idee, puntuale come ogni anno è arrivata la classifica sui licei migliori del capoluogo emiliano di, con i dati aggiornati sulla preparazione delle scuole agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.Le valutazioni di, infatti, si basano sugli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. Indicatore rilevante in graduatoria inoltre è l’, che equivale alla somma della media dei voti e dei crediti ottenuti su una scala fino a 100.Al primo posto in graduatoria c’è ildi via Nazario Sauro con un indice FGA pari a 78,56/100. Da questa scuola escono in mediaall'anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 80. All'università gli ambiti più gettonati sono quello(29,6%) e(20,0%). Solo il 4,1% sceglie un’area disciplinare. L’83,9% si iscrive all’Alma Mater Studiorium (Università di Bologna).Al secondo posto, invece, vi è ildi via Castiglione con un indice FGA pari a 73,05/100. In media si diplomanoall’anno con un voto medio di maturità pari a 79. Una volta all’università, gli immatricolati provenienti da questo liceo prediligono l’ambito(27,6%) e quello(18,0%). Il 75,4% rimane a Bologna e studia presso l’Alma Mater Studiorium. Solo il 5,7% si immatricola all’Università degli Studi di Firenze.Al primo posto in graduatoria c’è ildi Via Garavaglia con un indice FGA pari a 79,9. Secondo i dati di Eduscopio, circasi diplomano in media all’anno con un voto medio di maturità pari a 79. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati di questa scuola sono le seguenti:(38,5%),(16,0%) ed(11,7%). Solo il 2,8% sceglie l’ambito. L’87,8% si iscrive all’Alma Mater Studiorium (Università di Bologna).Al secondo posto c’è sempre ildi via Castiglione con un indice FGA pari a 85,92/100 nell’indirizzo scientifico. Da questa scuola escono in mediaall’anno con un voto medio di maturità pari a 82,3. All’università gli immatricolati prediligono l’ambito(25,6%) e solo il 5,2% decide di studiare. Se il 75,9% studia all’Alma Mater Studiorum di Bologna, l’8,5% si iscrive alla Bocconi di Milano.Al terzo post, infine, c’è ildi via Mazzini con un indice FGA pari a 81,66/100. Il numero medio di diplomati per anno ècon un voto medio di 78 (dato ricavato dagli immatricolati universitari). Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati di questa scuola sono le seguenti:(28,3%),(21,9%) ed(15,7%). Il 93,1% si iscrive all’Alma Mater Studiorum di Bologna.Al primo posto c’è ildi San Lazzaro di Savena con un indice FGA pari a 58,86/100. In media si diplomano 31 studenti all’anno con un voto medio di 79. All’università si prediligono i seguenti ambiti:(44,4%),(25,9%) e(13,0%). Se l’85,2% rimane a studiare all’Università di Bologna, il 5,6% si immatricola all’Università degli Studi di Firenze.Al secondo posto c’è ildi via Giacomo Matteotti con un indice FGA pari a 56,81/100. Da questo liceo escono in mediaall’anno con voto medio di maturità pari a 77. All’università l’area disciplinare più gettonata è quella(43,1%). Solo l’1,5% scegli quella. L’86,2% si iscrive all’Alma Mater Studiorum di Bologna.Al terzo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 56,73/100. Circasi diplomano in media ogni anno con un voto medio di maturità pari a 76. Anche gli studenti di questo liceo prediligono l’area disciplinareall’università (41,5%). Solo l’1,5% studia. Se l’89,2% si iscrive all’Alma Mater Studiorum di Bologna, il 6,2% si sposta all’Università di Modena e Reggio Emilia.Al primo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 70,92/100. Da questo liceo escono in mediaogni anno con un voto medio di maturità pari a 84. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati di questa scuola sono le seguenti:(47,0%),(12,0%) e(12,0%). Se il 74,7% si iscrive all’Alma Mater Studiorum di Bologna, il 10,8% si sposta all’Università di Modena e Reggio Emilia.Al secondo posto c’è ildi via Garavaglia con un indice FGA pari a 68,12/100. In media si diplomanoall’anno con un voto medio di maturità pari a 82.All’università, i diplomati di questa scuola prediligono l’area disciplinare(37,6%) e quella(14,6%). L’83,6% rimane e studia all’Università di Bologna.Al terzo posto, infine, c’è ildi via Castiglione con un indice FGA pari a 65,99/100 nell’indirizzo linguistico. Da questa scuola escono in mediaogni anno con un voto medio di maturità pari a 81. All’università, gli immatricolati prediligono l’(29,1%). Solo il 12,7% intraprende uno. Il 77, 3% rimane e studia all’Università di Bologna.Per i diplomati dei Licei Artistici la piattaforma dispone solo dei dati sui percorsi universitari e non sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti. Unico artistico a Bologna è ildi via Marchetti con un indice FGA pari a 61,21/100. In media escono da questo liceoall’anno con un voto medio di maturità pari a 77. Per quanto riguarda i percorsi universitari, gli atenei più frequentati sono: Università di Bologna (68,6%), Università degli Studi di Firenze (10,8%) e Università degli Studi di Firenze (4,6%).