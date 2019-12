Iscrizioni online 2020 scuola superiore: guida in 5 punti

5. Iscrizioni online aperte dal 7 gennaio 2020

4. Registrazione al sito Miur iscrizioni online

3. Scadenza iscrizioni scuola: 31 gennaio 2020

2. La conferma dell'iscrizione a scuola arriva per email

1. Iscrizione a scuola: è obbligatorio farla online

Mancano ormai pochi giorni al via per le Iscrizioni online all'anno scolastico 2020 2021 . Se ancora non conosci date e modalità, ci pensiamo noi di Skuola.net a darti le informazioni più importanti. Ecco, per esempio,Dal 7 gennaio 2020Per farlo, ti basterà andare sul sito del Miur http://www.iscrizioni.istruzione.it inserendo tutti i dati della vostra registrazione e della scuola scelta, inviando la domanda seguendo la procedura illustrata dal Miur.Prima della procedura dell' iscrizione a scuola, infatti, è necessario registrarsi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it. E' possibile effettuare la registrazione in anticipo, a partire dal 27 dicembre 2019. Registrarsi è semplicissimo: basta seguire le istruzioni sul portale e inserire le informazioni richieste.Ricordiamo che. Per farlo è possibile sfruttare tutto il periodo fino al. Ti ricordiamo inoltre che iscriverti il prima possibile non ti darà alcun vantaggio:in base al criterio del "Chi prima arriva, meglio alloggia". Anzi, i criteri di selezione degli studenti non devono comprendere quelli cronologici, ma si basano su altri parametri decisi dal Consiglio di Istituto (ad esempio, la vicinanza dell'abitazione alla scuola, ecc.). Quindi potete dormire sonni tranquilli.Tramite la vostra posta elettronica potrai avere conferma non solo dell'avvenuta registrazione, ma anche dello. E non finisce qui: puoi sapere persinoscaricando sullo smartphone un'app dedicata.Ma cosa succede se la scuola non avesse disponibilità e non dovesse accettare la domanda? In questo caso, sulla base della graduatoria stilata dalla scuola nel rispetto dei criteri per l’accoglimento delle domande stabiliti dal Consiglio d’istituto, la scuola stessa provvederà al trasferimento della domanda presso la seconda scuola scelta dalla famiglia e, da questa, eventualmente alla terza.L'iscrizione alla scuola superiore deve essere eseguita online. Ricorda però che se hai problemi con la procedura, puoi sempre chiedere aiuto alla tua scuola. Se invece hai ancora dubbi su quale scuola superiore scegliere, dai un'occhiata al sito del Miur Scuola in chiaro , dove troverai tutte le informazioni di cui avrai bisogno.Serena Rosticci