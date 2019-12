I migliori licei artistici di Torino

Migliori licei artistici di Torino: la classifica

4. [url=http://]Liceo Artistico Germana Erba[/url]

3. Liceo Artistico Aldo Passoni

2. Liceo Artistico Renato Cottini

1. Primo liceo artistico Torino

Ancherientra tra le città i cui licei sono stati indagati per entrare a far parte della classificadi quest’anno. Come vengono selezionate le migliori scuole delle varie città e dei vari ambiti? Ci sono diversi criteri tra cui la media di punteggio dei diplomati o il numero di crediti ottenuti.Per l’edizione 2019, la Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.255.000 diplomati italiani di 7.300 scuole in tre successivi anni scolastici (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Le scuole che devono preparare per l’università vengono analizzate con uno speciale indice – FGA – che la Fondazione Agnelli crea prendendo in considerazione la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto nel primo anno di studi universitari.Vediamo oggi quali sono isecondo la classifica. Questa lista può sicuramente tornare utile a tutti i giovani che dovranno decidere quale scuola scegliere nella bella città della Mole.Guarda anche:La città di Torino conta. Eduscopio ha stilato la classifica tenendo in considerazione queste quattro scuole e valutando quali siano, tra tutte, le migliori. Vediamo la classifica dei licei artistici della città di Torino e quale dei quattro sta in cima alla lista.Al quarto posto troviamo il liceo artistico Germana Erba, scuola situata in C.so Massimo D’Azeglio 17 a Torino. Il numero medio di diplomati per anno è 26 persone e il voto medio calcolato è 79,4/100 per coloro che non si immatricolano e 79,7 punti per coloro che si immatricolano. A immatricolarsi all’università dopo il diploma è il 35% degli studenti iscritti e, di questi, il 26% supera il primo anno. Tra coloro che si iscrivono all’università decidendo di proseguire gli studi la prima scelta sono le facoltà umanistiche con il 48,1% di iscritti sul totale. Seguono le facoltà di tipo sociale (18,5%), quelle a indirizzo giuridico-politico (11,1%) e di seguito - con percentuali che stanno anche abbondantemente sotto il 10% - tutte le altre. La stragrande maggioranza dei neodiplomati sceglie di immatricolarsi nell’ateneo Unito (oltre il 70%). L’indice FGA è pari a 26.29 punti.Sul podio, medaglia di bronzo, troviamo l’istituto Aldo Passoni con un indice FGA di 41.46 punti. Il liceo artistico in questione è situato in via Della Rocca 7. Il voto medio di chi esce dal liceo e sceglie di immatricolarsi sta attorno ai 77/100 mentre tra chi non si immatricola la media al diploma è di 75,7/100. Il numero di diplomati medi ogni anno è di 129. Tra coloro che prendono la maturità in questo istituto il 34% sceglie poi di proseguire e andare all’università. Poco più della metà dei diplomati che si immatricolano scelgono di farlo in facoltà di tipo umanistico; seguono quelle di tipo tecnico nel 16,8% dei casi e quelle di tipo economico-statistico nel 7,6%. La stragrande maggioranza dei ragazzi opta per rimanere nell’ateneo Unito (oltre l’80%).Medaglia d’argento al Renato Cottini con 52 punti circa di indice FGA. I diplomati escono con una media di punteggio pari a 75,9 tra quelli che proseguono con l’università e a 73,4 con quelli che, invece, terminano gli studi con il diploma. La media annuale dei diplomati è pari a 130. Tra i diplomati sceglie di proseguire con gli studi il 45% e, di questi, la maggior parte sceglie l’indirizzo umanistico (circa nel 38% dei casi); a seguire troviamo come più gettonate le facoltà tecniche (25% circa) e quelle di tipo scientifico (13%). Il 71% circa degli immatricolati sceglie di studiare nell’ateneo di Unito.Primo di nome e di fatto, la medaglia d’oro va all'istituto in via Carcano 31. L’indice FGA è pari a 60 punti spaccati e i diplomati escono con una media di punteggio pari a 78,6/100 tra quelli che poi proseguono gli studi e 76/100 tra quelli che, invece, terminano il percorso con il diploma. I diplomati medi ogni anno sono 96. 1 studente su 2 prosegue con gli studi universitari e decide di farlo nel 36,7% dei casi in ambito umanistico. 1 studente su 3 opta invece per l’area tecnica mentre la terza più gettonata, con il 10% circa delle scelte, è l’area scientifica. Di tutti gli immatricolati il 65% sceglie di iscriversi presso l’ateneo di Unito.