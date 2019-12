I migliori licei artistici di Milano

Classifica licei artistici di Milano: ecco i migliori

10. Liceo artistico Boccioni

9. Liceo artistico Brera

8. Liceo artistico Giuseppe Meroni (Monza e Brianza, Lissone)

7. Liceo artistico Caravaggio

6. Liceo artistico Ettore Majorana (Monza e Brianza, Maderno)

5. Liceo artistico Enrico De Nicola (Sesto San giovanni)

4. Liceo artistico Orsoline di San Carlo

3. Liceo artistico Sacro Cuore

2. Liceo artistico Lucio Fontana (Arese)

1. Liceo artistico Preziosissimo sangue (Monza)

, il portale della Fondazione Agnelli per l'orientamento, ha stilato, come ogni anno, una lista dei migliori licei di ogni tipo nelle varie città. Questa è la classifica dei primi dieci migliori licei artistici di Milano: ma su quali criteri è basata?Per l’edizione 2019, la Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.255.000 diplomati italiani di 7.300 scuole in tre successivi anni scolastici (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Le scuole che devono preparare per l’università vengono analizzate con uno speciale indice – FGA – che la Fondazione Agnelli crea prendendo in considerazione la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto nel primo anno di studi universitari.Vediamo allora quali sono isul territorio milanese e in provincia; così facendo chi ha dubbi su quale sia il migliore liceo da scegliere in città potrà capire quali sono quelli che vale la pena puntare valutando tra tanti.Guarda anche:Vediamo ora la classifica deiCon un indice FGA di 48.98 si piazza al decimo posto la scuola Boccioni tra tutti i licei artistici. La media dei ragazzi che escono da questa scuola si attesta intorno ai 74/100. Dei diplomati il 45% decide di proseguire con gli studi universitari in ambito umanistico il 28,4% dei ragazzi. Di questi si iscrivono a Unimi 4 studenti su 10.Il liceo artistico Brera totalizza un indice FGA pari a 56.07. Il voto medio alla maturità si attesta attorno ai 75/100 e il 47% dei diplomati decide di proseguire il percorso con l’università. 1 studente su 3 opta per il percorso umanistico e, sul totale degli immatricolati, la maggioranza opta per l’ateneo Unimi.Con 56.47 punti di indice FGA la scuola statale in questione si piazza ottava con una media al diploma di 77/100 circa. Il 42% dei ragazzi che si diplomano prosegue gli studi universitari; di questi la maggior parte, circa 1 studente su 3, opta per la via delle facoltà umanistiche. Il 30% circa dei giovani diplomati uscenti da questo istituto decide di frequentare l’ateneo Unimi.L’indice FGA di questo istituto è pari a poco più di 56 punti. I maturandi escono con una media di punteggio pari a 77,5/100 e, tra questi, il 45% decide di andare all’università. L’area umanistica viene scelta in quasi il 40% dei casi. Il 42,3% dei diplomati opta per proseguire gli studi nell’ateneo Unimi.Con 56.91 punti di indice FGA l’Ettore Majorana è sesto in classifica e gli studenti che escono da questo percorso proseguono con l’università nel 40% dei casi. Oltre 1 ragazzo su 2 decide di proseguire gli studi in ambito umanistico, uscendo da questo liceo, e tra questi il 44% scegli di farlo nell’ateneo Unimi.Il voto di maturità con cui escono i diplomati di questo liceo è pari a 79/100 circa. Il 36% dei ragazzi scelgono di proseguire gli studi con l’università e l’indice FGA si attesta attorno al 71.94 punti. Il 26,4% degli studenti opta per facoltà di tipo tecnico e sul totale di chi si iscrive all’università 1 studente su 3 circa opta per Unimi.Al quarto posto troviamo una scuola non statale che totalizza un punteggio pari a 62 di indice FGA. Con 77,8 di media all’uscita da questo liceo, gli studenti scelgono di proseguire gli studi nel 60% dei casi. 1 su 3 opta per facoltà ad indirizzo tecnico; sul totale poco più di 1 studente su 4 decide di proseguire nell’ateneo Unimi.Anche al terzo posto troviamo un ateneo non statale. Con una media di 83/100 quando escono, gli studenti decidono di proseguire gli studi nel 78% dei casi. L’indice FGA è pari a 73.64 punti e 1 studente su 3 decide di proseguire scegliendo atenei in ambito tecnico. Nel 33,9% dei casi i ragazzi frequentano l’ateneo Unimi.Medaglia d’argento a questo liceo con un indice FGA pari a 73.74 punti. Il 55% dei ragazzi decide di proseguire gli studi, nel 45% dei casi optando per l’area tecnica. Con un punteggio medio pari a 79/100 all’uscita dal diploma, i diplomati scelgono nella maggior parte dei casi il Polimi (43,4%).Medaglia d’oro alla scuola non statale che si attesta a 78.72 punti di indice FGA. Il voto medio di chi esce da questa scuola è 79,3 punti su 100 e prosegue con l’università il 48% dei ragazzi. L’area tecnica è quella che va per la maggiore, considerato che viene scelta da 1 studente su 2, e il 43% dei ragazzi circa opta per il Polimi.