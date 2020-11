Dad, studenti non si fermano: in protesta davanti la Regione

Le ragioni della protesta e le richieste degli studenti

Le risposte del governatore Alberto Cirio

. Oggi infatti in Piazza Castello, a Torino, un gruppo di ragazzi ha deciso di seguire la didattica a distanza di fronte al palazzo della Regione. Durante la protesta era, il, che si è seduto con gli studenti ad ascoltare le loro motivazioni e illustrare il piano nato dalla collaborazione con gli epidemiologi per le prossime settimane.che ha rassicurato i ragazzi, come riporta La Repubblica : “La mia battaglia è la didattica in presenza il più possibile e la Dad per integrare.”.Dall’ultimo DPCM, il governo ha disposto la chiusura delle scuole superiori in tutta Italia, con il conseguente ritorno alla. Da allora le proteste non sono state poche: sempre più frequenti infatti, le manifestazioni da parte degli studenti che decidono di seguire le lezioni di fronte alle rispettive scuole. Oggi alcuni ragazzi del capoluogo piemontese hanno deciso di protestare in piazza davanti la Regione facendo presente che, ma solo una richiesta di certezze per il futuro degli studenti. Durante la manifestazioni erano presenti alunni di diversi licei come il, ile il, situato nel centro della città, dove sono cominciate le prime proteste.Il governatore ha ascoltato le motivazioni e le richieste dei ragazzi legate in particolare al, ma anche alle criticità connesse al. Parlando con gli studenti, come si legge sul quotidiano, il governatore ha successivamente illustrato il progetto per le prossime settimane: “Procederemo in tre step: il primo sarà in metodo, quindi la consultazione continua che avete richiesto. Poi vi invito a incontrare gli epidemiologi con cui stiamo lavorando e la prossima settimana consegneremo un nostro piano soprattutto per quanto riguarda i trasporti. Per questo ci muoveremo su due fronti: ilnei limiti del possibile anche praticoe la”.