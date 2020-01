Troppo freddo a scuola: studenti in protesta

Se la scuola è ghiacciata, gli studenti scioperano

La voce degli studenti dal nord a sud

“Nellanon ci sono fondi sulla scuola e sui bisogni degli studenti” dice così, coordinatrice nazionale dell’, denunciando la presenza didella scuola italiana. Anche quest’inverno, infatti, in tantissime scuole i riscaldamenti non sono stati accesi e le aule rimangono ghiacciate.Ecco cosa sta succedendoSi entra nel nuovo anno ma i problemi della scuola pubblica italiana sono sempre gli stessi, quindinelle classi. La risposta degli studenti? Lo. Per legge, infatti, se la temperatura scende sotto i 18 gradi non si può fare lezione. Il problema delle classi gelate esiste in varie parti d’Italia e per Giulia Biazzo “non si entrerà finché chi di dovere si prenderà in carico la risoluzione del problema”.Nella denuncia della coordinatrice è emerso più volte il fatto che il Governo non investa “sui capitoli più importanti e sensibili come quello della scuola pubblica” ed è tutta una confusione soprattutto dopo le dimissioni di Fioramonti e l’insediamento della nuova Ministra Azzolina. Conclude dicendo “Basta parlare di scuola e di noi studenti senza finanziare, investire e migliorare le condizioni delle nostre scuole!”Sono circagli studenti che hanno risposto al sondaggio promosso dal nostro portale circa la situazione dei caloriferi nelle scuole e dalla Lombardia alla Sicilia, sembra proprio che i termosifoni non vogliano funzionare a dovere.Il 62% degli studenti, per evitare il congelamento, rimane con giubbini, guanti e cappelli per tutta la giornata; nei casi più estremi ci si aiuta con plaid, coperte e stufette elettriche. Rarissimo che la scuola venga chiusa a causa del freddo (4%), che si spostino i ragazzi negli ambienti più caldi (4%) o che si proceda all’orario ridotto (2%).