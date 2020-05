INVALSI: a settembre possibili "prove" facoltative per fare il punto sulla DAD

INVALSI 2020 a settembre? Ecco come

INVALSI a settembre:"C'è bisogno di fare il punto prima di ricominciare"

Quest’annoa causa del Coronavirus e quindi della chiusura delle scuole. Tuttavia l’istituto INVALSI,: scopriamone di più.Iniziamo con il chiarire che quelle che comunemente chiamiamo " prove INVALSI " sono prove svolte in primavera nelle scuole, dalle elementari alle superiori, che fungono da. Quest’anno, nel 2020,Tuttavia da INVALSI giunge una buona notizia. Infatti,, da usare in maniera facoltativa, per testare quali siano gli apprendimenti raggiunti durante la didattica a distanza durante questi mesi di lockdown. Occorre specificare che non si tratta quindi di un "recupero" delle prove INVALSI non svolte durante l'anno scolastico 2019/2020, ma di un'altra modalità con diverse finalità.Anna Maria Ajello, durante il suo intervento,, sottolineandoin tal senso. Infatti nel suo discorso ha cercato di fare il punto della situazione, menzionando anche la didattica a distanza: “C’è bisogno di una valutazione attendibile – ha spiegato – la valutazione infatti non è il lusso dei tempi agiati: c’è bisogno di dati analitici, spero si irrobustisca questa consapevolezza. Con la didattica a distanza c’è stata grande varietà ma questo non è sorprendente. Piuttosto, data la varietà degli interventi, sarebbe necessario avere cosa è successo, non per mettere alla gogna qualcuno bensì per fare il punto prima di ricominciare a settembre per garantire agli studenti. In questo periodo le differenze si sono accentuate e l’unico modo per prendere atto è avere dei dati, alcuni punti fermi. Noi mettiamo a disposizione gli strumenti, perché se ne possano servire i docenti, per certificare cosa si è fatto e cosa si è perso. Può servire agli insegnanti per fare un intervento, per chi ovviamente se ne voglia servire”.