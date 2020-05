Scuola a settembre: per le superiori potrebbe continuare la DaD, i piccoli a scuola

Ritorno a scuola, si lavora per elementari e medie in presenza

Istituti superiori, probabile l'uso di DaD anche nel nuovo anno scolastico

L’anno scolastico 2019/2020, manca meno di un mese alla sua conclusione, e ormai è sicuro che i ragazzi non vedranno le proprie aule se non a settembre. E propriosta facendo parecchio discutere: come sarà? Quali modalità il Ministero sta prendendo in considerazione per riportare le scolaresche in classe? Per rispondere a queste domandeche riguardano proprio la riapertura delle scuole nel prossimo anno scolastico.Scopriamo insieme le ultime novità del MI.La viceministra Ascani, durante la trasmissione di Sky TG24, ha annunciato cheall’interno delle classi, previsto per l’inizio di settembre 2020, iniziando a parlare dei ragazzi più piccoli. Infatti secondo la viceministra, abolendo quindi quasi del tutto le ore di didattica a distanza: “Insieme al comitato stiamo immaginando treTutti questi scenari tengono conto che gli ordini di scuola non sono tutti uguali, in particolare i bambini più piccoli hanno assolutamente bisogno di recuperare una relazione in presenza. Quindi nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, tradottoNaturalmente riducendo i gruppi classe, - ha tenuto a precisare la viceministra - quindi per esempio facendo in modo che unama moltiplicando le attività che si fanno, aggiungendo, cioè, ai curricula tradizionali più musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori.”Quindi, se è quasi certo, epidemia permettendo, il rientro in classe fin da subito per i ragazzi delle elementari e delle media,, ma essere solamente limitata e: "Per quelli un po' più grandi - ha aggiunto dunque Ascani - che si gestiscono meglio anche da soli, prevediamo cheperché anche loro hanno bisogno di rientrare a scuola, però molto probabilmente in questo casoad essere una parte del loro curriculum. L'attività in presenza sarà di meno rispetto al passato e sarà integrata con la didattica a distanza, che soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado ha funzionato meglio".