Fase 2, si torna a scuola a settembre: cosa si può e non si può fare dal 4 maggio

Le nuove misure di sicurezza adottate per la Fase 2

Disposizioni in materia scolastica: cosa stabilisce il nuovo Dpcm

Nella tanto attesa conferenza stampa di ieri 26 aprile 2020,ha fornito a tutti gli italiani, le prime indicazioni per procedere lentamente e con prudenza nella fatidica, il cui inizio è fissato ilTuttavia permane ancora una diffusa confusione e sono in molti a chiedersi cosa effettivamente sia cambiato rispetto alla fase 1 e quali siano i nuovi permessi e i divieti che invece rimangono ancora validi.Ilche sarà, prevedeancora di, per questo, come più volte ribadito dal Presidente stesso, non si tratta affatto di un “via libera” generalizzato e incondizionato.Conte ha infatti ribadito la necessità del permanere dellafra le persone, permettendo visite esclusivamente ai propri “congiunti” e limitando ancora una volta gli spostamenti per “motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti”, dentro e fuori dalla propria Regione, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste.Permane dunque, anche familiare all’interno delle mura domestiche, e diviene(il cui prezzo medio è stato fissato a 0.50 centesimi),anche durante le visite ai congiunti.sarà consentito qualora i Sindaci ritengano che sia possibile far mantenere alle persone le misure di sicurezza previste.Saranno inoltre riaperte in modo graduale le attività commerciali anche al dettaglio e ipotranno vendere cibo da asporto oltre che effettuare le solite consegne a domicilio.L'apertura è posticipata invece per tutte quelle attività che si occupano della, come parrucchieri, barbieri ed estetisti, che potranno riprendere il loro lavoro soltantoDal 4 maggio potranno tornare infine ad allenarsi, a porte chiuse, solo, al fine di mantenere il distanziamento sociale.Per leggere il decreto ufficiale e completo, in vigore dal 4 maggio al 17 maggio, clicca qui Guarda anche:Nelsono presenti molteplici punti rivolti aDopo aver ribadito laal pubblico e la sospensione di uscite didattiche di ogni tipo, il decreto ribadisce la necessità di proseguire conUniversità e Istituzioni, inoltre, dovranno poter assicurare, una volta ritornate alla funzionalità ordinaria, “il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”.Gli studenti inoltre potranno usufruire di luoghi pubblici di studio e di ricerca come le, solo se queste potranno assicurare una “organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione”, nel rispetto delle vigenti “misure organizzative di prevenzione e protezione”.Nella conferenza stampa di ieri inoltre, il Presidente Conte ha ufficialmente dichiarato la, probabilmente con misure di sicurezza differenziate o con forme di didattica “mista”, in parte in presenza e in parte a distanza.Sulla base del parere delinfatti, riaprire le scuole potrebbe esporre tutta la popolazione italiana al rischio di una nuova ondata di diffusione del contagio del Covid-19, rendendo dunque vani tutti gli sforzi sin qui fatti. Per questo, la riapertura di tutti gli istituti scolastici, rimandata alla fine dell’estate, si è resa necessaria per la sicurezza pubblica di tutti.In ogni caso, sarà compito della Ministra Azzolina decidere le modalità di rientro e di inizio del nuovo anno scolastico in partenza il prossimo settembre.