Ritorno a scuola, cosa si può e non si può più fare

Ritorno a scuola, cosa si deve fare

Ritorno a scuola, cosa non si deve fare

Dopo il referendum e le elezioni regionali, si completa (o quasi) ilper circa 2 milioni di studenti. Oggi ine in buona parte dellaè suonata la prima campanella. Attenzione, però, perché in alcune località (come ad esempio Reggio Calabria o Catanzaro), la mancata nomina dei supplenti, il ritardo nell'arrivo dei banchi, le difficoltà nel reperire nuovi spazi, hanno indotto le autorità locali a posticipare ancora l'inizio dell'anno scolastico.si inizia, addirittura, il 1 ottobre. Per chi è tornato a scuola ecco cosa si può e non si può fare.Guarda anche:Il Ministero dell'Istruzione, sul proprio sito, in cui sono raccolte tutte le informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità del rientro a scuola.prima di uscire per raggiungere insegnanti e compagni,in maniera accurata e ripetutamente le mani,l’App Immuni se si ha più di 14 anni,sempre la mascherina quando ci si sposta. È necessario inoltre evitare ogni assembramento e mantenere sempre almeno un metro di distanza, in classe e in ogni ambiente dell'Istituto scolastico.Il Comitato Tecnico Scientificoe soprattutto di non cantare durante le ore di musica. Se si vuole farlo si devono rispettare le misure di sicurezza.ma all'aperto. Se l'educazione fisica si deve fare al chiuso, deve essere garantita un'adeguata areazione dei locali. Cosa fare durante l'intervallo? Saranno vietati gli assembramenti, ci si dividerà su turni occupando zone differenti. Senza la mascherina non ci si potrà muovere negli spazi comuni.. A mensa, quando è prevista, no ai piatti e alle posate lavabili, servirà usare le monoporzioni con posate e piatti usa e getta. Ultima, ma non meno importantevisto che sono previsti i banchi singoli.