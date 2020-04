Maturandi a lavoro per aiutare gli anziani nella fase 2: la proposta

Maturandi al lavoro nel volontariato per aiutare gli anziani: ecco come

Durante la cosiddetta, in programma dal 4 maggio in poi,che in questi due mesi sono state costrette alla chiusura. Ma accanto alla questione economica, è presente anche una: ripartire senza lasciare indietro nessuno. Una fetta della popolazione, la più colpita dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è senza dubbio formata dalle persone, e sono proprio loro che andranno più protette e aiutate anche nella fase 2.Un piano per supportare questa fascia della popolazione potrebbe comprendere il: scopriamo meglio come.È ancora solamente una proposta, ma è senza dubbio interessante e potrebbe partire dall'estate 2020. Stiamo parlando dell'idea del, Francesco Boccia, che prevede il reclutamento, su base volontaria, dei maturandi da poter. Boccia in una recente intervista ha infatti dichiarato che: "Gli anziani dovranno essere ancora più protetti per impedire che ci sia una seconda ondata, e con la Protezione civile, tuttavia, stiamo studiando una chiamata su base volontaria dopo il successo di quella per medici e infermieri, cosicché ancheper i servizi essenziali nelle loro città, ad esempio la consegna della spesa o i servizi agli anziani - e precisa - con un inquadramento che li faccia sentire coinvolti in quest'operazione di rinascita". Infine conclude assicurando che - lo stiamo studiando per l'estate, affiancandolo al magnifico lavoro delle reti di volontariato."