Coronavirus Fase 2: le 4 date chiave della ripartenza

27 aprile: le prime aperture

4 maggio, ecco la fase due: riprendono le attività a basso rischio, sì agli spostamenti nel comune

11 maggio: possibile riapertura negozi a dettaglio

18 maggio: bar e ristoranti (ad asporto)

Date da definire

Quello che ormai appare certo è che dal 4 maggio inizierà, quella che gradualmente ci porterà alla. La ripartenza, secondo quanto si legge su IlSole24Ore , procederà per tappe per le quali si parla già di date precise. La decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore, tenendo conto del parere della task force guidata da Vittorio Colao, alla luce delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico e sentiti gli enti locali.Già da lunedì potrebbero riaprire alcuni settori con un rischio più basso di contagio, ma solo per le aziende già in possesso dei protocolli di sicurezza. Si tratta. A decidere le deroghe saranno i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico, anche se, in teoria, non dovrebbero esserci eccezioni.Dal 4 maggio, è prevista la ripresa(settore manifatturiero e tessile, costruzioni e commercio all’ingrosso), pur con l'obbligo del(turni, distanza, sanificazione degli ambienti, mascherine). A partire dal 4 maggio riprenderanno anche i laboratori e le altre attività di ricerca.Da questa data, e sarà possibile spostarsi tra comuni della stessa Regione. Non sarà invece autorizzato lo spostamento tra Regioni.Per quanto riguarda i, sarà limitato il numero di passeggeri, con l’uso alternato dei posti e delle mascherine. Si sta pensando anche alla misurazione della temperatura nelle stazioni e tariffe per fascia oraria per evitare le ore di punta.Possibiledall'11 maggio, pur con l'obbligo delle(mascherine, guanti), l' obbligo didegli ambienti e dei prodotti provati (abbigliamento e calzature). Dovrebbero riaprire anchepur con le dovute misure di(sterilizzazione strumenti, protezioni individuali, un cliente e un operatore all'interno).Per i bar e ristoranti si dovrà aspettare un po' di più, ma dal 18 maggio si potrebbe ripartire con. Successivamente, anche vedendo l'andamento dell'emergenza, si potrà tornare alla normale attività ma solo nel rispetto del distanziamento minimo (per i tavoli almeno due metri).Per tutti i luoghi che prevedono "aggregazione" per loro natura, come cinema, teatro, discoteche, concerti, il rischio è più alto e per questo, al momento, non si parla di riapertura. Si è parlato della possibilità di drive in e cinema all’aperto, che assicurino però posti distanziati. Per il resto si dovrà probabilmente aspettare la fase tre che i più ottimisti prevedono entro l’anno.