Mascherine, come funzionano davvero? Le differenze fra le tipologie

Mascherine con filtro

• FFP1: sono comunemente usate in diversi settori industriali per salvaguardare le vie respiratorie dall’inalazione di particelle liquide e solide nocive. Hanno una capacità filtrante minima dell’80% e non sono molto indicate per proteggere dagli agenti patogeni trasmissibili attraverso l’aria.

• FFP2: anche questo tipo di mascherina è solitamente impiegato in diversi settori industriali. Possiedono una capacità filtrante del 94% e sono ideali per proteggere anche da nebbie, fumi e polveri presenti nell’aria.

• FFP3: sono le più sicure di tutte, per questo comunemente impiegate in tutti quei settori professionali ad alto rischio di infezione o contagio, in quanto possiedono una capacità filtrante pari al 99%.



• N95: filtrano il 95% dell’aria.

• N99: filtrano il 99% dell’aria.

• N100: filtrano il 99,97% dell’aria.



Mascherine senza filtro

L’uso corretto delle mascherine

Laè ormai diventataper poter svolgere tutte quellecome lavorare o andare a fare la spesa, occupazioni in cui spesso sono imprescindibili anche forme di interazione sociale con altri soggetti.Proprio per l’importanza che le mascherine oggi rivestono, sono diventate merce rara in quanto presa d’assalto da tutta la popolazione, costringendo molti anche a ricorrere a prototipi “fai da te”, cuciti in tessuto o ideati con materiali di ventura.In generale, di qualsiasi tipo si tratti, tutte le mascherine in commercio e in uso si possono distinguere in. Ma qual è il loro livello di sicurezza? E possono essere riutilizzate? Vediamo di rispondere a queste e ad altre domande, cercando di fare luce sul loro grado di affidabilità e sul loro corretto utilizzo.Guarda anche:Le, per lo più identificate dalla nomenclatura, generalmente coprono la parte inferiore del viso riuscendo a. Il loro grado di sicurezza risulta abbastanza elevato in quanto il filtro permette sia l’inspirazione sia l’espirazione,, ritenuti i principali responsabili della diffusione del Covid-19.In particolare,, si distinguono per le seguenti caratteristiche:Leinvece sono dotate di, nessuno dei quali resistente agli oli, differenziati in base alla capacità filtrante delle particelle patogene nell’aria:Si tratta delle, immediatamente riconoscibili sia per l’, sia per il solitoche comunemente le contraddistingue. A causa della mancanza del filtro e della, risultano meno affidabili delle altre anche se comunquedurante la respirazione e durante colpi di tosse o starnuti.Le mascherine si possono riutilizzare? Mentre alcune sono riutilizzabili, altre sono monouso e ad indicare la loro natura è proprio unimpresso su di esse che a seconda del tipo riporterà la lettera “” per quellee le lettere “” per quelleIn ogni caso, per garantire efficacia, le mascherine devono comunque essereed è importante non soloma, mentre si indossano o si rimuovono, è fondamentale anche prestare molta attenzione alle corrette norme igienico-sanitarie previste. È opportuno quindi. In tal modo si evita il contatto con altre superfici e si scongiura quindi il pericolo di una possibile contaminazione.